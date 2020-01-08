Instagram Reklamları Hakkında Tüm Detaylar

Günümüzde dijital pazarlamanın avantajlarının sıradan pazarlama stratejilerine göre çok daha fazla olduğu artık ticaretle ilgilenen herkes için belirgin hale geldi. Pazarlama metodlarının uygulanabileceği ve reklam verilebilecek platformlar gün geçtikçe artıyor, instagram reklam da bunlardan birisi.

Elbette eklenen her platform beklenen sonuçları vermiyor. Platformların ve kanalların hepsi için farklı stratejiler izlemek gerekiyor. Bunun yanında sunduğunuz hizmet ya da ürüne her platform uygun olmayabilir. Potansiyel müşterilerinizin bazı kanallarda daha yoğun bazılarında ise çok az bulunabilmeleri olasıdır ve bunu önceden tahmin etmeli ya da araştırmalısınız.

Dijital pazarlama için kullanabileceğiniz en pratik, kolay kullanıma sahip platformlardan biri de Instagram’dır. En fazla kullanıcı sayılarından birine sahip olan Instagram büyük bir olasılıkla sizin de hedef kitlenizi sizinle buluşturabilir. Kullanım kolaylığı, reklamların çok daha fazla kişiye ulaşabilmesi, hedef kitlenizi rahatça seçebilmeniz sayesinde Instagram diğer pazarlama kanallarını geride kolayca bırakıyor.

Ürününüz ya da hizmetiniz ne olursa olsun hedef kitlenizden en fazla insana Instagram’da verebileceğiniz reklamlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Her yaştan ve farklı sosyal statüden insan gün içinde kısa boş vakitlerinde sıklıkla Instagram sayfasına mutlaka göz atıyor. Doğru kitleye ve olabildiğince çok kişiye minimum bütçeyle ulaşamak için Instagram’da reklam vermenin bazı püf noktalarından haberdar olmak zorundasınız. Eğer öncesinde araştırmanızı detaylı bir şekilde yaparsınız en iyi sonuçları almamanız için hiçbir neden olmaz.

Instagram’da Nasıl Reklam Verilir?

Öncelikle Instagram’da bir iş hesabınız olduğundan emin olmalısınız. Yoksa ayarlar kısmından ücretsiz olarak yapabilirsiniz fakat bunun için ayrıca bir Facebook hesabına da ihtiyacınız olacak. Instagram hesabınız Facebook iş hesabınıza bağlı olacak ve reklamlar bunun üzerinden yapılacak.

Kısacası reklam vermeye başlamadan önce bir iş e-posta hesabınızı, ona bağlı Facebook hesabınızı ve iş Instagram hesabınızı almalısınız. Bunların hepsi de ücretsizdir. Sonrasında reklamlarınızı direkt Instagram üzerinden ya da Facebook üzerinden verebilirsiniz. Bunlar tamamen sizin tercihinize kalmıştır. Hangisinin daha avantajlı olduğu üzerine yazının devamında konuşacağız.

Instagram Reklam Modelleri

Instagram’da reklam vermeden önce kullanacağınız görsele karar vermelisiniz. Bu vereceğiniz reklam modelini etkileyecektir.

En sık verilen reklam modeli tek görselin kullanıldığı reklamlardır. Reklamını yapmak istediğiniz ürünün ya da hizmetin yüksek pikselli ve özenli çekilmiş bir fotoğrafını koymalısınız. Bu noktada dikkat edilmesi gereken fotoğrafın prosfesyonelce çekilmesi fakat profesyonel bir görüntüsünün olmamasıdır. Yani fotoğraf markaların satış sitelerindeki ve kataloglarındaki gibi görünmemeli, gerçek bir kullanıcının elindeymiş gibi, potansiyel tüketiciye fikir verecek tarzda olmalı.

Örneğin ürününüz bir gıda ürünüyse süper market kataloglarındaki gibi bol ışık yardımıyla beyaz arka planda çekilmiş bir fotoğraftansa bütçeniz varsa styling’ini uzman birine yaptırarak çektireceğiniz masa üzerinde yenmek üzere tabağa konmuş bir fotoğraf daha fazla müşteri çekecektir. Aynı şekilde giyim ürünlerini tek başına değil de model üzerinde ya da seyahate götürülmek üzere bir bavulun yanında, başka kıyafetlerle birlikte çekebilirsiniz.

Bunların elbette bir kesinliği yoktur. Sizin, ürününüz ya da hizmetiniz ve müşteri kitleniz için en ideal olan tarzı deneyerek ve yanılarak belli bir süre sonra bulacaksınız.

Başka bir instagram reklam modeli ise çoklu resimlerin bulunduğu döngü reklamlardır. Eğer ürününüzün tek görselle tanıtılamayacağını düşünüyorsanız çoklu görsellerin bulunduğu reklamları tercih etmelisiniz. Böyle reklamlarda kullanıcılar resimleri yana kaydırarak hepsini görebilirler. Döngü reklamlarda dikkat etmeniz gerekenlerin başında her fotoğrafın işe yaradığına emin olmak gerekir. Sırf fazladan fotoğraf koyabiliyorsunuz diye birden fazla görselli bir reklam hazırlamamalısınız. Görselinizin farklı açılardan çekilmiş bilgilendirici ve dikkat çekici iki ya da üç görseline yer vermek yeterli olacaktır

Döngü reklamlarda dikkat etmeniz gereken başka kısımlar arasında da şunlar yer alıyor: Açıklama kısmında mutlaka bunun bir döngü reklam olduğunu belirtin. Kısaca kullanıcıların görselleri yana kaydırarak diğer görsellere bakabileceklerini söyleyebilirsiniz, aksi takdirde kullanıcılar bunu atlayabilirler.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken unsursa birden fazla görselin kullanıldığı reklamların kimi zaman bir kısmının Instagram’ın hikayeler kısmında gösterildiğidir. Bu nedenle de eğer açıklama kısmında fazla yazıya ihtiyacınız olacaksa bir şekilde dengeyi bulmanız gerekebilir. Instagram hikayeler kısmında yazılı açıklamanız gözükmeyeceğinden görselinizin yeterince açıklayıcı ve tanıtıcı olduğundan emin olun.

Bir başka Instagram reklam modeli ise video reklamlarıdır. Ürün ya da hizmetiniz, markanız görsellerle açıklanmayacak şekildeyse tercihinizi videodan yana yapmalısınız. Videonuz fazla uzun olmamalı, ürününüzü her açıdan tanıtmalıdır. Videonun ses kısmı tanıtım için mühimse açıklama kısmında sesi açmalarını rica edebilirsiniz. Fakat gözden çıkarmamalısınız ki pek çok kullanıcı gün içerisinde Instagram kullandıkları zaman iş yerinde ya da okulda olabiliyorlar ve sesli video izlemeleri pek de mümkün olmuyor. Bunu düşünerek yine bir dengeleme yapabilirsiniz, örneğin bütçenizi arttırarak videonuzu sesli izleyen kişi sayısını fazlalaştırabilir, bu şekilde hedeflerinize ulaşabilirsiniz.

Instagram Reklam Fiyatları

Instagram’da reklam verecekseniz elbette göz önüne almanız gereken şeylerden biri de fiyatları. Instagram’da verdiğiniz reklamlarda günlük bir bütçe belirliyorsunuz, ulaşabileceğiniz kişi sayısı buna göre belirleniyor. Reklamı verdiğiniz sayfada Instagram size tahmini olarak ulaşabileceğiniz insan sayısını gösterecektir. İlk reklamlarınızda çok yüksek bütçeler belirlememeniz tavsiye edilir. Vereceğiniz ilk reklamlar insanlara ulaşmaktansa sizin için bir deney niteliği taşımalılar. Böylece ideal hedef kitlenizi bulmuş olursunuz.

Çok düşük bütçeler seçmeniz de eşit oranda tavsiye edilmez. Bütçenizi belirlerken en azından reklamınızda kullandığınız resmin Keşfet sayfasına düşecek kadar etkileşim almasını sağlarsanız reklam için ödediğiniz paradan en yüksek verimi almış olursunuz. Etkileşim almak için açıklamanızda takipçilerinize basit ve eğlenceli sorular sorabilirsiniz.

Hedef Kitle Nasıl Seçilir?

Dijital pazarlama nın en önemli nimetlerinden birisi. Hedef kitlenizi seçmek için iyi bir Pazar araştırması yapmalısınız. Sizinkine benzer ürün ya da hizmetlerin müşteri kitlesinin yaş, cinsiyet ve mesleklerini, en yoğun hangi bölgelerde yaşadıklarını incelemelisiniz. Bu noktada reklamınızı Instagram’ın kendi sayfasından mı yoksa Facebook üzerinden mi yapacağınız büyük bir önem taşıyor. Instagram üzerinden yapacağınız reklamlarda yaş aralığı, cinsiyet, coğrafyanın yanında belli ilgi alanlarına göre seçim yapabiliyorsunuz fakat ilgi alanlarından yapacağınız tercihler henüz yeterince net bir hâl alamadı. Facebook üzerinden reklam vermek için bir iş hesabınıza ihtiyacınız olacak. Buradan gireceğiniz Ad Manager üzerinden vereceğiniz bütün reklamların takibini yapabilirsiniz.

Facebook üzerinden verdiğiniz Instagram reklamlarında hedef kitlenizi çok daha ayrıntılı seçebilirsiniz. Örneğin ürününüz ya da hizmetiniz hediye olarak verilebilecek özelliklere sahipse yakın zamanda arkadaşları arasında doğumugünü olanları tercih edebilirsiniz.

Reklam içinde ayırdığınız bütçeyle tek bir reklam vermek yerine farklı lokasyonlar için küçük hedefler belirleyerek birkaç reklam vermek sizin için daha iyi sonuçlar doğuracaktır. Örneğin bütün büyük şehirler için ayrı reklam verirseniz daha fazla insana ulaşır, iyi bir etkileşim alabilirsiniz.

Instagram reklamlarınızı vermeye başladığınızda bir defter içinde bütçeniz, hedef kitleniz ve aldığınız sonuçları mutlaka not edin ve sıklıkla karşılaştırma yapmayı ihmal etmeyin. Bu bilgiler ışığında reklam verirseniz bir süre sonra reklamlarınızın çok daha fazla kişiye ulaştığını ve markanızı daha iyi tanıttığınızı farkedeceksiniz.