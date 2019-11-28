Instagram’da uzun zamandır kullanılan yakın arkadaş özelliği nedir ve Facebook ‘ta nasıl çalışacak. Bu yazımızda Facebook’ a entegre edilen yakın arkadaşlar özelliğinin nasıl çalışacağından bahsedeceğiz.

Facebook Yakın Arkadaşlar özelliği şimdilik test ediliyor ama Özelliğin uzun zamandır Instagram’da kullanıldığını belirtmek gerek.

Yakın arkadaş özelliği hikayelerini kimin görebileceğiyle ilgili hızlı bir ayar yapmanıza imkan veriyor. Hikaye paylaşımı kısmında yakın arkadaşları seçerseniz herhangi başka filtre uygulamadan sadece yakın arkadaşlarınızı seçmenize imkan tanıyor.

Favori arkadaşlarınız sürekli iletişim kurduğunuz insanlardan oluşuyor. Bununla birlikte Facebook test aşaması bittikten sonra özel mesajlara da bu özelliği getirmesi bekleniyor. Şöyle ki favorilerinizin Messenger’da ön plana çıkması söz konusu. Bu sayede iletişiminiz de hızlanacaktır.

Hikayeler kısmında ise hikayelerinizi kimin göreceğini ya da göremeyeceğini belirlemektense hızlı bir şekilde favori arkadaşlarınıza gönderim yapabilirsiniz.