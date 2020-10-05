Domain yani alan adı bir web sitesinin internetteki adresidir. www ile başlayan projeye özel bir alan adı ile devam eden ve sonunda .com, .net, .org..vb uzantılara sahiptir. Her alan adı kayıt eden kişiye özeldir ve kayıtlı olduğu süre boyunca başkaları tarafından satın alınamaz. Web sitesi açmanın ilk adımı alan adı satın almaktır.

Alan adları 1 ile 10 yıl arasında kayıt edilebilmektedir. Satın aldığınız alan adını yenileme dönemi geldiğinde aynı ücrete tekrar yenileyebilirsiniz. Kayıt süresi dolan alan adınız içi yenileme işlemi yapmadığınız takdirde, ceza bedeli ödemek zorunda kalabilir hatta alan adınızı kaybedebilirsiniz. Domain yenilemesi yapmadığınız takdirde, web siteniz yayınlanmaz.

İlk Domain Ne Zaman Kaydedildi?

Alan adlarının tarihi yaklaşık 35 yıl öncesine dayanmaktadır. İnternetin ilk oluşturulmaya başlandığı dönemde, internet siteleri için oluşturulan ilk domain uzantısı .COM’dur. .COM domain uzantısı 1984’te oluşturulmuştur. İlk domain 15 Mart 1985 yılında kayıtlara geçen Symbolics.com‘dur. Symbolics firması 1985 yılı ve sonrasında dünyadaki en büyük bilgisayar firmalarından biridir.

Domain Uzantılarının SEO’ya Etkisi Var mı?

Dünyada artık yüzlerce farklı domain uzantısı satılmaktadır ve projelere özel alanadı uzantıları kullanıcılar tarafından tercih edilmektedir. .COM, .NET gibi popüler uzantılarda artık pek çok domain’in dolu olması, proje sahiplerini yeni nesil uzantılar kayıt etmeye yöneltmiştir. .blog, .xyz, .tech, .store ya da .shop bunlardan sadece bazılarıdır.

Arama sonuçlarının çok büyük bir kısmında .COM ya da .NET uzantılı sitelerin yer alması kullanıcıların, “Google sadece .COM ya da .NET’e mi önem veriyor?” gibi sorular oluşmasına neden olmaktadır. Google SEO kriterleri içerisinde domain uzantıları kesinlikle yer almamaktadır. Eğer siz Google güncellemelerine uygun SEO çalışması yapıyorsanız, domain uzantınız ne olursa olsun başarılı olursunuz.

Bu durumu şöyle bir örnekle daha iyi açıklayabiliriz. Google’ın da bünyesinde yer aldığı Alphabet şirketi web sitesinde .XYZ domain uzantısını kullanmaktadır. abc.xyz olarak yayınlanan Alphabet, Google’ın domain uzantılarına önem vermediğini başka bir göstergesidir. İnternette araştırma yaparak, çok büyük global firmaların yeni uzantıları tercih ettiğini görebilirsiniz.

Domain Fiyatları Neye Göre Değişiyor?

Domain fiyatları ülkeler arasında, hatta aynı ülkede hizmet veren domain firmaları arasında farklılıklar gösterebilir. Domain fiyatları konusunda ilk kriter, alan adı uzantısıdır. Popüler alan adı uzantıları, yeni nesil domain uzantılarına göre daha yüksek ücretlere sahiptir. Kayıtlı domain sayısı yüksek olan firmalar yine alan adlarını daha uygun fiyatlara satabilmektedir.

Domain fiyatları yine özel günlerde daha uygun fiyatlara satılabilir. Yılbaşında, mevsim geçişlerinde, milli günlerde ya da toplumlara özel günlerde, büyük indirim oranları ve avantajlı fiyatlar ile satılabilmektedir. Ucuz domain satın almak istiyorsanız, özel gün promosyonlarını takip edebilirsiniz. Bu sayede, web projenizin domain maliyetinden tasarruf edebilirsiniz.

Domain Firması Seçerken Nelere Dikkat Etmeliyim?

Kaliteli bir domain kaydetmek kadar, domain firması seçmek de projelerin sürekliliği ve domain maliyeti için önemli bir adımdır. Domain firması seçiminde ilk kriter, kurumsal yapıda ve güvenilir olmasıdır. Projeye başladıktan sonra ayırdığınız zamanın ve bütçenin boşa gitmemesi için sektöründe isim yapmış bir domain firması seçmenizi tavsiye ederim.

Domain firmalarının güvenilirliği anlamak için ilk olarak sitesini inceleyin ve iletişim bilgilerinin olup olmadığına bakın. Sosyal medya hesaplarını inceleyin, yapılan paylaşımlar ve gelen yorumlara göz atın. Forumlar hosting ve domain firmaları için en çok konuşulan yerlerdir. Domain firması hakkında forumlarda yazılan yorumlara bakın. Ve firmayı arayın, ilgili alakasını test edin.

Domain Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Alan adı satın alma işlemi yaparken dikkat etmeniz çeşitli ayrıntılar bulunur. Bunlar hem alan adının yapısıyla ilgili detaylar, hem de domain tescil işlemleriyle ilgili detaylardır. Örneğin çeşitli uzantıların kullanımı için birtakım yasal işlemler gerekir. Uzantı olarak .com.tr alan adı almak isterseniz sizden çeşitli evraklar talep edilecektir. Bu yüzden sitenizin kimliğine uygun bir uzantı almanız en doğrusu olacaktır.

Domain kayıt etmek ve kullanmak kolay bir işlemdir ama markanızın prestijini yükseltmek için domain uzantısı seçiminizi çok iyi yapmanız gerekir. Alacağınız domain, hedef kitlenizin zihninde kolayca yer edinebilmek için kısa ve akılda kalıcı olmalıdır. Böylelikle herkes tarafından kolayca ezberlenebilen bir adrese sahip olabilirsiniz ve sitenizi ziyaret eden kişi sayısını artırabilirsiniz.

Domain Sorgulama Nasıl Yapılır?

Alan adı kaydetmek için gerekli olan şartların başında, domain’in müsaitlik durumu gelir. Eğer domain farklı bir web projesi için kayıt edilmişse, o alan adı başka bir sitede kullanılamaz. Web siteniz için bir domain tescil istediğinizde bu konuda size hizmet sunacak olan firmamızın internet sitesinden domain sorgulama işlemi yapmalısınız.

Türkiye’nin en güvenilir domain firmalarından biri de Alastyr’dır. Domain kayıt etmek için Alastyr web sitesi üzerinden, domain sorgulama işlemi yapabilir, çıkan sonuçlara göre alan adı sepete ekleyerek ödemesini tamamladıktan sonra alan adınızı kullanmaya başlayabilirsiniz.



