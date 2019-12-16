Xiaomi 1 Telefondan Ne Kadar Para Kazanıyor?

İnsanlarda genel olarak fiyat performans durumuna göre telefon seçimi yapılıyor. Son zamanlarda bu durum değişti. Daha ucuz modeller daha yüksek performans sunabiliyor. Peki ucuz olduğu halde nasıl yüksek bir performans sunuluyor? Konuya oldukça yakın bir şirket Xiaomi, yüksek performanslı, yeni özellikli ve ucuz modellerle piyasayı domine ediyor. Peki yüksek performanslı bir telefonu ucuza nasıl satıyorlar? Xiaomi’nin yeni bir modeli olan Redmi K30’un maliyeti ortaya çıktı. Durum şaşırtıcı.

Xiaomi Redmi K30 5G modelinin maliyeti ne kadar?

5G’li bir modeli nasıl ucuza satabilirsiniz? Bunu merak eden Çinli bir araştırmacı telefonun maliyetleri için sadece donanım fiyatlarını en düşük fiyat aralığından araştırmaya başladı. Ortaya çıkan sonuç yok artık dedirtti.

Redmi K30 bildiğiniz gibi 300$ fiyatla tanıtıldı. Nasıl bu kadar ucuz olabildiğini mi merak ediyorsunuz? Bu telefonun bütün donanım ve parçaları 284$’a mal oluyor. Yani Xiaomi şirketi bu telefondan sadece 16$ kazanıyor.

Xiaomi, düşük kar marjıyla çalışacağını daha önceden çok kez vurgulamıştı Bu telefonda da durum aynı. Şirketin bu maliyetler ortaya çıkınca zarar edeceği söylense de daha önce şirket sürekli aynı politika ile çalıştı. Peki bundan sonra üretilecek telefonların parası nereden çıkacak? Şimdi ise merak edilen konu bu? Bir telefondan bu kadar az kar ederseniz bir sonraki modeli üretmek için kaynağı nereden bulacaksınız?