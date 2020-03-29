İşe giderken işe gidip gelme zamanlarını kontrol etmek ve hafta sonları yemek için yeni restoranlar bulmak adına Android veya iPhone’unuzda (Apple’da 699 $) Google Haritalar’ı kullanıyor musunuz? Yalnızca temel özellikler için Haritalar uygulamasını kullanıyorsanız, çok şey kaçırıyorsun. Google Haritalar, bilmediğiniz bazı gözden kaçan özelliklere sahiptir. Not: Bu özelliklerin bazıları belirli ülkeler için geçerliyken bazıları belirli işletim sistemleri için geçerlidir. Bazıları deneme aşamasında olabilir, belki de siz bu yazıyı okurken tam sürüm olarak yayınlanmıştır.

Örneğin, diğer ülkeleri ziyaret ederken, gitmeye çalıştığınız yerin adını (kafe gibi) çevirmek için Google Haritalar’ı kullanabilirsiniz; bu, oraya gitmek için bir taksi kullanıyorsanız son derece yararlıdır. Ayrıca, havaalanındayken Haritalar’ı iç mekanlarda kullanabilirsiniz.

Yer adlarını ve adreslerini çevirme

Uluslararası bir seyahat planlıyorsanız ve ülkenin dilini bilmiyorsanız, hala şanslısınız demektir. Google Haritalar, bölgenin ana dilinde seyahat etmek istediğiniz restoranların ve diğer yerlerin adlarını dinlemenizi sağlayan yeni bir özelliğe sahiptir.

Dil aracını kullanmak için nereye gitmek istediğinizi bulun ve dokunun. Yer adının yanında bir hoparlör simgesi göreceksiniz. Kelimeyi nasıl söyleyeceğinizi öğrenebilmek için telaffuzun duyulması için hoparlöre dokunun. Artık bir profesyonel gibi herhangi bir ülkede seyahat edebilirsiniz.

Araç simgenizi özelleştirin (yalnızca iPhone)

Sürüş sırasında küçük bir mavi oka bakmaktan bıktınız mı? Sorun değil, daha kişiselleştirmek için ok simgesini bir araç simgesiyle değiştirebilirsiniz. Kırmızı bir sedan, yeşil bir kamyon veya sarı bir SUV arasından seçim yapın.

Harita ile harmanlanan mavi oku aramak yerine, harita üzerinde nerede olduğunuzu görmenizi kolaylaştıran araç simgesi kullanın. Ne yazık ki, bu şu anda sadece iPhone kullanıcıları için mevcut, ancak Android telefonların gelecekte bu özelliği alacağını varsayıyoruz.

Yemek sipariş etmek

Öğle yemeğine çıkmak yerine evde kalmak isterseniz, Google Haritalar sizin için iyi bir seçenek olabilir. Haritalar uygulaması size yemek siparişinizi teslim etmek için DoorDash, Postmates, Delivery.com, Slice ve ChowNow gibi hizmetleri kullanır. (Türkiye’ye yakında gelmesi bekleniyor)

Haritalar’da olduğunuzda, katılımcı bir restoran arayın ve Çevrimiçi Sipariş Ver’e dokunun. Ardından, Teslim’i seçin ve yemeğinizi teslim etmek için bir hizmet seçin. Şimdi ne yemek istediğinizi sepetinize ekleyebilirsiniz. İşiniz bittiğinde Checkout’u seçin, ödeme ayrıntılarınızı girin ve ardından Sipariş Ver’e dokunun

Alanlar arasındaki mesafeyi ölçün

İki yer arasındaki mesafeyi bilmek istiyorsanız, bu Google Haritalar aracını kullanışlı bulacaksınız. Buna Mesafe Ölçme denir ve bunu masaüstünüzde ve telefonunuzda kullanabilirsiniz. Size ayak ve kilometre cinsinden toplam mesafeyi verir.

PC veya Mac’inizdeki tarayıcınızda Google Haritalar kullanılıyorsa, Google Haritalar’daki başlangıç ​​noktasını sağ tıklayın. Ardından, mesafeyi görmek istediğiniz alanın tümünü seçinceye kadar Mesafeyi ölç’ü seçin ve ölçüm yoluna devam edin.

Telefonunuzu kullanıyorsanız, düşen bir iğne görene kadar başlangıç ​​noktasını basılı tutun. Ekranın altındaki menüye dokunun ve Mesafeyi ölç’ü seçin. Bir dizi mavi nokta göreceksiniz – onları yolda hareket ettirmek için, parmağınızı ekran üzerinde ölçmek istediğiniz yönde sürüklemeniz gerekir. Durdurmak istediğiniz yere ulaştığınızda, Nokta ekle’ye dokunun. Yeni bir mavi çizgi kümesi görünür ve tüm alanı ölçünceye kadar adımları tekrarlayabilirsiniz.

Haritaları iç mekanlarda kullanma

Özellikle sık uçan yolcu değilseniz, büyük bir havaalanında yolunuzu bulmak zor olabilir. Neyse ki, sizi tanımadığınız terminaller etrafında yönlendirmenize yardımcı olması için Google Haritalar’ı kullanabilirsiniz. Harita size yakındaki kapıları, restoranları, dükkanları, salonları ve o bölgedeki diğer ilgi çekici yerleri gösterecektir.

Başlamak için, aradığınız terminali Google Haritalar’da arayın. Farklı zeminleri görmek için yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve zemine dokunarak bunlara geçebilirsiniz. Bu özellik katılımcı alışveriş merkezleri ve diğer büyük mekanlar için de kullanılabilir.