iPhone’da Basit Rehber Ayarı Kişileri Görüntüleme

iPhone’un rehber ayarı yeni iPhone kullanmaya başlayanlar için biraz karmaşık gelebilir. Telefon çaldığınızda arayan kişinin ismini ilginç şekilde görüyor olabilirsiniz. Bu yazıda basit rehber ayarı yapmayı ve kişilerin isimlerini görüntülemeyi göstereceğiz. Bu sayede daha anlaşılır şekilde arayanların isimlerini görebilirsiniz.

iPhone rehber ayarı

Örneğin ilk defa iPhone’u açtınız rehberinizi aktardınız ya da Google’dan yedekle aldınız. Kişileriniz ilginç bir şekilde listelenir. Varsayılan olarak soy isim ilk harfi baz alınarak alfabetik liste yapılır. Diğer ülkelere nazaran ülkemiz de insanlar genellikle tanıdıklarının ilk ismini kullanırlar. Bu yüzden soy isim bir den fazla aynı isim olduğu durumda insanları ayırt etmek için kullanılır. iPhone ise varsayılan olarak soy isimleri baz alır.

Ayarlar – kişiler yolunu takip edin. Açılan sayfada Sıralama ölçütü kısmı bizi ilgilendiriyor. Bu kısım varsayılan olarak son, ilk olarak ayarlanmıştır. Yani soy isim, isim şeklinde belirlenmiştir. Ülkemizde bu sıralama biraz garip karşılandığı için bir çok kişi bunu isim, soy isim, yani ilk, son olarak değiştiriyor. Bu şekilde bir düzenleme yapın.

Bu şekilde basit bir ayarla rehber sıralamanızı değiştirebilirsiniz. Rehberle ilgili başka sorularınız olması durumunda yorumlardan belirtebilirsiniz.