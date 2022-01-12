Tuya akıllı LED bar, uzaktan kumanda sayesinde yöneterek masanızı renklendirebileceğiniz ışık çubuklarıdır.

Akıllı ev ürünleri piyasasında lider marka olan Tuya’nın bu ürünü telefonunuzla, kumandayla ya da kendi üzerinde bulunan buton ile kontrol edebilirsiniz. Bu seçenekler dışında Google Asistan ve Amazon Alexa gibi platformlarla yönetebilirsiniz. Wifi bağlantısı, ayarlanabilir aydınlatma, renkli, zaman ayarı gibi özellikleri bulunuyor. Müzikle senkronize bir şekilde çalışabiliyor ve müzikteki ritme göre renkleri değişebiliyor.

Philips Hue Play ile birçok benzer özelliği bulunan bu modelle ilgili detaylı bilgiler için yazımıza geçelim.

Tuya Akıllı LED Bar Teknik Özellikleri

Tuya akıllı LED bar, masa lambası olmanın ötesinde akıllı bir aydınlatma sistemidir. İşte teknik özellikleri:

Model Numarası: MS21052401

MS21052401 Ürün Boyutu: 280*45*32,8 mm

280*45*32,8 mm Renk: RGB

RGB Kontrol: APP (akıllı yaşam), IR denetleyici

APP (akıllı yaşam), IR denetleyici Renk: RGB

RGB Voltaj: DC 5V

DC 5V Güç: Maks.3,5W*2

Maks.3,5W*2 Su Geçirmez: IP40

IP40 Sertifika: FCC

FCC APP İşlevi: Açma/kapama, renk değişimi, zamanlayıcı, akıllı sahne, müzikle senkronizasyon

Açma/kapama, renk değişimi, zamanlayıcı, akıllı sahne, müzikle senkronizasyon Alexa: Evet

Ürünü Satın Alabileceğiniz Link: https://bit.ly/tuya-ledbar

Tuya Akıllı LED Bar Genel Özellikleri

Dijital kontrol ile çalışabilen bu eğlenceli ürünün müzik, yağmur ve at yarışı gibi çeşitli ışıklandırma modları bulunuyor. Örneğin müzik modunda üzerinde yer alan mikrofon sayesinde dışarıdaki sesleri algılayabiliyor, ışığın rengini ve değişim hızını sesin ritmine göre ayarlayabiliyor.

Zamanlayıcı özelliği sayesinde kendi senaryonuzu da oluşturabiliyorsunuz. Parlaklık modları ile aydınlatma sistemini özelleştirebiliyorsunuz. Uygulaması sayesinde akıllı ışıklarınızı hızlıca ve kolayca kontrol edebilirsiniz. İster oturma odanızda, ister mutfağınızda, ister bahçenizde dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz.

Güç kaynağı olarak USB bağlantısı yeterli. PC, laptop, TV, powerbank gibi kaynaklardan şarj etmeniz mümkün.

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