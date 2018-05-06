İşte size bir kaç öneri, ne zaman yeni bir telefon almalısınız? Ne zaman telefonunuzu değiştirmelisiniz? Aslında sizlere telefonunuz sinyal veriyor. Bir kaç durum da sizden kaynaklanıyor. Bu yazıda sizlere ne zaman telefonu değiştirme zamanı geldiğini gösteren bir kaç işaret.

Telefonunuz için güncellemeler kesildiği zaman.

Bazı şirketler belli süreden sonra telefonlara güncelleme desteği vermez. Bu süre genelde bellidir. Muhtemelen 2 yıl. Android sürümleri de her sene gelişir ve değişir. Telefonunuza artık Android güncellemesi gelmiyorsa yeni telefon almayı düşünebilirsiniz çünkü güvenlik açısından telefonunuz her zaman Android ya da iOS’un son sürümünde olmalıdır.

Bataryanız artık bir güne katlanamıyorsa.

Batarya kullandıkça eskiyen bir donanımdır. Bu nedenle zaman içinde değiştirmeleri gerekir. Kullanım durumunuzu da göz önünde bulundurun ve bataryanızın sizi ne kadar idare ettiğine karar verin. Cidden artık zamanı geldiyse değiştirmeyi düşünebilirsiniz.

Depolama alanınız artık dolduysa.

Telefonların depolama alanları günümüzde 16, 32, 64, 128 Gb olarak değişiyor. 16Gb günümüz telefonlarına ve işletim sistemlerine artık yetmiyor. Böyle bir telefonunuz varsa değiştirmek isteyebilirsiniz. Hatta 32 almayarak en az 64Gb depolamaya sahip bir telefon düşünebilirsiniz.

Kasıntılar başladıysa.

Kullanım durumunuza göre eskiyen telefonlar uygulama içinde kasmaya başlar. Böyle durumla karşılaşanlar genelde format atar. Artık formatında kurtarmadığı zamanlar geldiğinde telefonunuzu değiştirmek isteyebilirsiniz.

Ekranınız kırıldıysa.

Ekran kırıldıysa yeni bir telefon değiştirilmez. Çünkü daha yeni aldınız. Ama eski telefonunuzun ekranı kırılınca değiştirmeyi düşünebilirsiniz çünkü orjinal olarak ekran değiştirmek neredeyse telefonun yarı fiyatına çıkabiliyor.

Telefonunuzdan sıkıldınız mı?

Çoğu insanın telefon değiştirmesine sebep olan yegane sebeptir.

Telefonunuz 3G destekliyorsa.

Şu yazının yayınladığı günlerde 5G testleri devam ederken siz hala 3G ‘ye sahip bir telefon kullanıyorsanız, değiştirmeyi çok fazla düşünmeyin. Hemen değiştirin.