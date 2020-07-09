İnternet artık günümüzün her alanında yer almaktadır. İnternet kullanıcıları ise aradıkları bilgi veya web sitelerine ulaşmak için arama motorlarını kullanmaktadır. Web sitesi yöneticisi ise arama motorlarında nasıl üst seviyelerde olacağını bilemez ise siteleri için ziyaretçi de bulamaz. Bu sebeple web siteleri yöneticileri için seo eğitimi oldukça önemlidir.

Seo Eğitiminin Önemi

Arama motorlarında rekabet oldukça önemlidir. Özellikle internetin hayatımızda oldukça aktif hale gelmesinden sonra rekabet de daha üst seviyelere tırmanmıştır. Bu nedenle web siteleri yöneticileri yaratıcı fikirlere sahip olmalı ve arama motoru optimizasyonunun nasıl yapacağını bilmesi gerekir.

Bu anlamda seo eğitimi internet yöneticilerini beklemektedir. Web sitelerinin arama motorlarında üst sıralarda yer alması ve bu anlamda yaratıcı fikirlere sahip olunması için seo eğitimleri internet yöneticileri için oldukça önem taşımaktadır. Ayhan Karaman tarafından da sık sık güncel seo bilgilerini içeren seo eğitimleri dijital ve fiziksel olarak verilmektedir.

Seo Eğitimi Nereden ve Nasıl Alınır?

İnternette başarı elde etmenin yolu yine internetten geçmektedir. Bu eğitimler için en iyi şekilde bu alanda tecrübe sahibi kişilerden veya bu alanda eğitim veren kurumlardan almanız mümkündür. Bu alanda karşılaşacağınız her bilginin doğru bilgi olmayacağı için güvenilir kaynaklar üzerinden öğrenilmesi çok önemlidir.

Ülkemizde en çok kullanılan arama motorlarından birisi de Google olmaktadır. Bu nedenle Google sıralamasında yükselmek seo eğitimlerinin en önemli amaçlarından birisidir. Fakat web siteleri İngilizce siteye sahip değil ise sadece Google yeterli kalmaz. Bunun dışında Bing dünya genelinde yoğun bir şekilde kullanılan bir arama motorudur. Bu sebeple hangi kriterlere dikkat edilmesi gerektiğinin öğrenilmesi çok önemlidir.

E-Ticarette Güvenin Yükselmesi

Arama motorlarında üst sıralarında yer almak işlek bir yerde mağazanın olması gibi bir durumdur. Bu durumlarda pek çok kişi mağazayı ziyaret eder. Son dönemlerde ülkemizde e-ticarete olan güven artmaktadır. Bu nedenle insanlar internet üzerinden sıklıkla alışveriş yapmaktadır.

İnternet sitelerindeki yöneticilerin çalışan sayısının daha az olması ve kira gibi masraflarının olmaması sebebiyle daha ucuza satışlar yapılıp daha müşteri kazanılması sağlanmaktadır. Bu sebeple sitenizin daha kolay bulunabilmesi ve müşterilerin siteniz ile buluşması için SEO’nun ne olduğu ve nasıl yapılması gerektiğini öğrenmek çok önemlidir.

Seo’nun Faydaları Nelerdir?

– Web sitelerinin üst sıralarda yer almasının pek çok yolu bulunmaktadır. Bunlardan birisi de kullanıcı deneyimidir. Kullanıcı deneyimi web sitelerinde kolay gezilmesi ve gerekli bilgi ve fotoğrafların kullanılmasını sağlar. Buda kullanıcının deneyimine, daha fazla tıklanma, daha çok potansiyel müşteri ve daha iyi bir markalaşma ile sonuçlanır.

– Hedef pazar içerisinde yüksek pozisyonun korunduğu sürece müşteriler sizi daha iyi tanıyacaktır. Buda yüksek dönüşüm oranı elde edilmesini sağlar.

– Üst sıralarda yer alan bir site ve tıklanma oranı fazla olan bir sitenin reklam almasına da gerek kalmaz. Bu durumda iyi maliyet yönetimi gelişir.

– Web sitelerinin birinci veya ikinci sırada yer alması markanın popüler olunduğunu düşündürür ve marka güvenirliğini arttırır.