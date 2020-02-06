Telefonunuzun 32 Bit Ya da 64 Bit Olduğunu Nasıl Öğrenirsiniz?

Eski telefona nazaran yenilerde daha çok yenilik ve özellik bulunuyor. Bu yenilikleri kullanmak için ise donanım artık yeterli gelmeyince telefonlar artık 64 bit çıkmaya başladı. Hepsi öyle olsaydı elbette bu yazıya gerek kalmazdı ama her telefon 64 bit üretilmiyor. Peki sizin telefonunuzun hangisini kullandığını nasıl bileceksiniz?

Telefonun işlemcisi kaç bit?

Bunu öğrenmek için önereceğimiz en geçerli yöntem Antutu uygulamasıdır. Antutu telefonun donanımını test ederek onlara puan veren yani gücünün seviyesini gösteren bir uygulamadır. Bunu göstermesi için elbette donanıma tamamıyla hakim olması gerekir. İŞlemcinin bit durumunu bilmekte bunlardan birisi.

Buradan antutuyu indirin. Uygulamayı çalıştırın. Alt kısımdaki info kısmına bakın. Basic Info kısmından Androidle ilgili yerde işlemciyle ilgili bilgiler yer alıyor. Buradan sürümü aşağıdaki görselde olduğu gibi görmeniz mümkün.

Görsellerde 1 adet 32 bit 1 adet 64 bit işlemci paylaşılmıştır. Peki bunu bilmek ne işe yarıyor?

Telefonun işlemci bit durumuna neden ihtiyacım olsun?

Custom Rom yüklemek isterseniz bu romda gapps yani Google uygulamaları yer almayacaktır. Google Uygulamaları 32 bit ve 64 bit olarak ikiye ayrılıyor. Bu durumda hangisini indireceğinizi bilmeniz gerekiyor.