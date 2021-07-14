Bir oyun severin olmazsa olmazı, en iyi oyuncu klavyesi satın almak. Bunun ilk nedeni, oyuncu klavyesinin oyun performansını doğrudan etkilemesi. Diğer nedeni de tabii ki, oyun zevkini desteklemek. Bu arada, oyuncu klavyelerine mekanik klavye de deniyor. Membran klavye (klasik klavye) modellerine göre fonksiyonel özelliklere sahip.

Herkes için en iyi oyuncu klavyesi özellikleri değişiklik gösteriyor. Bazıları sessiz klavyeleri tercih ederken bazıları da klavye sesini duymak istiyor. Ya da renk seçimleri farklı olabiliyor. Piyasada birçok model mevcut. Detaylara, ergonomiye ve rahatlığa önem veriyorsanız biz sizler için çok eğlenceli modeller seçtik.

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En İyi Oyuncu Klavyesi Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Oyuncu klavyesi öneri listemize geçmeden önce, oyuncu klavyesi alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de bilmeniz gerekiyor. İşte en iyi oyuncu klavyesinde olması gereken özellikler:

Ergonomi: Uzun saatler oyun oynuyorsanız klavyenizin bilek desteği olması işinizi kolaylaştıracaktır.

Uzun saatler oyun oynuyorsanız klavyenizin bilek desteği olması işinizi kolaylaştıracaktır. Kablo: Oyun oynamak için kullanacaksanız kablolu klavyeler tercih edebilirsiniz. Bu özellik, oyunlarınızın akıcı ve hızlı olmasını sağlayacaktır.

Oyun oynamak için kullanacaksanız kablolu klavyeler tercih edebilirsiniz. Bu özellik, oyunlarınızın akıcı ve hızlı olmasını sağlayacaktır. Tepki Süresi: Oyunlarda ihtiyacınız olan ilk şey, hız. Bu nedenle tepki süresi çok önemli bir ayrıntı.

Oyunlarda ihtiyacınız olan ilk şey, hız. Bu nedenle tepki süresi çok önemli bir ayrıntı. Makro Tuş: Strateji oyunlarını seviyorsanız programlanabilir tuşlara sahip makro tuşlu klavyeler tercih edebilirsiniz.

En İyi Oyuncu Klavyesi Öneri Listemiz

Eğer oyun oynamak için hem eğlenceli hem de dayanıklı bir klavye arıyorsanız en iyi oyuncu klavyesi öneri listemiz size cevap olacaktır. İşte birbirinden renkli modeller!

Everest KB-GX9 Oyuncu Klavyesi

Listemize bilgisayar aksesuarlarında çok başarılı olan Everest markasının bir modeli ile başlıyoruz. Bu modelde oyun zevki düşünülerek tasarlanmış kaliteli tuşlar öne çıkıyor. Metal kasası ile oldukça dayanıklı görünüyor. 12 adet multimedya tuşu, kısa yol işlemlerinizi yapabilmeniz için oldukça ideal.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: Türkçe Q

Türkçe Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Yok

Yok Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Aydınlatması ve kullanırken verdiği hafif daktilo hissi çok iyi. Ürün kasasının metal olması klavyenin ağırlığı sabit durmayı sağlıyor gereksiz hareketlenme yaşanmıyor. Tuş düzeni ve aralığı da çok güzeldi. Biz pişman olmadık düşünenlere tavsiye ediyorum fiyatına göre çok güzel ürün.

Redragon Kumara K552-2 Oyuncu Klavyesi

Kompakt olarak 87 tuşu bulunan bu model, yerden tasarruf sağlayacak şekilde dizayn edilmiş olarak karşımıza çıkıyor. Tasarım üzerinde yoğunlaşırken performanstan da ödün vermiyor. Kaliteli ve en iyi oyuncu klavyesi modelleri arasında.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: Türkçe Q

Türkçe Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Var

Var Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Öncelikle hızlı kargo için teşekkür ederim. Dün sabah sipariş ettim, bugün öğlen elimde oldu. Ürüne gelecek olursak gayet sağlam bir şekilde elime ulaştı. Red switch ve tkl olması zaten yeterince mükemmelken, üstüne bir de Türkçe klavye. İlk izlenimlerime göre kesinlikle tavsiye ederim.

Corsair K55 RGB Oyuncu Klavyesi

6 tam programlanabilir makro tuşu ve yoğun aydınlatma efektleri bulunan bu en iyi oyuncu klavyesi önerimiz, uzun oyun saatleriniz için çok uygun. Sessiz tuşları, komutlarınızı eşzamanlı olarak kaydedebiliyor.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: İngilizce Q

İngilizce Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Var

Var Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu fiyat bareminde açık ara alınacak en iyi klavye, 2 aydır kullanıyorum son derece memnunum. Tuş sesi mekanik klavyeye göre oldukça az olmasına rağmen basma hissi ona çok yakın. Malzeme kalitesini anlatmaya gerek yok bildiğimiz Corsair. Mağaza da gönderim ve paketlemede sorunsuzdu.

Gamepower Warlock Oyuncu Klavyesi

Sıradaki en iyi oyuncu klavyesi modelimiz, oldukça dayanıklı ve duyarlı. Çünkü 50 milyona kadar vurma sayısına sahip. Seçtiğiniz oyunlardaki tuşları ya da yalnızca favori renklerinizi görmek için animasyon düzenleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra; switchlerdeki düşük ışık sızıntısı, her tuşu daha parlak ve geceleri bulması kolay hale getiriyor.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: Türkçe Q

Türkçe Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Yok

Yok Nümerik Tuşlar: Yok

Yok RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Bu fiyata alınabilecek en iyi klavye. Hatta değeri birkaç yüz fazla olsa yine alınır. Kaliteli ve kullanışlı. Çok beğendim. Satıcı da hemen kargoya verdi 2 günde elimdeydi ürün.

Rampage KB-R77 Oyuncu Klavyesi

Değişik tasarımı ile dikkat çeken bu model, uygun fiyatı ile rakiplerinden bir adım önde. W, A, S, D tuş dizilimi, kısa yol tuşları ve ergonomik tasarımı oyun severler için vazgeçilmez olacak! Çok beğenilen en iyi oyuncu klavyesi tavsiyelerimizden.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Var

Var Dili: İngilizce Q

İngilizce Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Var

Var Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Laptop kullananlara özellikle tavsiye ederim çünkü ısınma illa ki oluyor ve elleriniz klavyenin üzerinde terleme yapıyor tam keyif alamıyorsunuz. Bu ürünü sırf bu yüzden tercih ettim. Şu an memnunum.

Rampage KB-RX7 Alpor Oyuncu Klavyesi

Rampage Alpor, 3 farklı Led aydınlatması ile oyun zevkini arttırabilecek şıklıkta tasarlanmış bir model. Işık şiddetini de isteğinize uygun olarak arttırıp azaltabiliyorsunuz. 2 yıl garantisi mevcut.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: Türkçe Q

Türkçe Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Var

Var Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyat/performans ürünü. Bu fiyat segmentinde arıyorsanız ben oyun için aldım sorunsuz oynuyorum RGB parlaklıkları ve geçişleri kaliteli. Tuş sesi ne mekanik gibi yüksek ne de çok düşük, rahatsız etmeyecek derecede bir ses çıkartıyor.

Gamepower Ogre Oyuncu Klavyesi

Tarzınıza uygun animasyonu 18 farklı ışık efekti arasından tercih edebilirsiniz. Suni deri yumuşak bilek desteği özelliğini, isterseniz kullanabilirsiniz ya da istemediğinizde çıkarabilirsiniz. Dayanıklılık ve kalite arıyorsanız sizin için en iyi oyuncu klavyesi modellerinden biri.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Var

Var Dili: İngilizce Q

İngilizce Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Var

Var Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Klavyenin hassasiyeti gerçekten çok iyi, Mekanik olması zaten çok büyük fark gösteriyor öncesinde çok düşük kalite bir klavye kullanıyordum aradaki farkı cidden gördüm. Sorunsuz geldi, gayet sağlıklı paketlenmişti. Teşekkürler.

Rampage Rapido Plus Semi Oyuncu Klavyesi

Maksimum hassasiyet, ergonomik tasarım ve yüksek performansı tek üründe birleştiren en iyi oyuncu klavyesi modelleri arasında. Makro tuşlar, multimedya tuşlar, Windows kilit tuşu ve oyun tuşları mevcut.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: Türkçe Q

Türkçe Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Var

Var Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Baya süredir klavye araştırıyordum, istediğim özellikler hem uygun fiyatlı olması hem de oyunlarda daha rahat edebilmek adına bir klavye istiyordum ve bir anda bu klavyeyi almaya karar verdim iyi ki de vermişim renkler ışıklar çok hoş… bastığınızda verdiği hissiyat fiyatına göre mükemmel, makro tuşlarını kullanmak çok basit ek bir programa asla ihtiyaç yok. Eğer hem uygun fiyatlı hem de işimi görsün diyorsanız hiç şüphe etmeden direkt sipariş verebilirsiniz ve ayrıca kargo çok hızlıydı 🙂

Rampage KB-R96 Ultimate Oyuncu Klavyesi

Farklı birçok animasyonları bulunan RGB Led aydınlatması, oyununuzu eğlenceli hale getiriyor. Full RGB özelliği ile 16 milyon renk seçeneğini bulunuyor. Ayrıca Led aydınlatma tuşların lazer baskılı olması, geceleri karanlıkta rahatça görünebilmesini sağlıyor.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Var

Var Dili: Türkçe Q

Türkçe Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Var

Var Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Hissiyatı beni memnun etti sesli bir klavye odanızda kullanmanız gerekiyor yoksa çevredekileri rahatsız edecektir malzeme kalitesi ele hoş geliyor görünüş ve RGB olarak da beni memnun etti aldığıma şu anlık pişman değilim iyi alışverişti.

Philips SPK8404 Oyuncu Klavyesi

Hızlı ve kompakt tuşlarının vuruşları, üst düzey performans sağlıyor. 60 milyon kez tuşlara basıldıktan sonra bile harfler solmayacak ya da bozulmayacak şekilde özel olarak tasarlanmış en iyi oyuncu klavyesi modelleri arasında.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: Türkçe Q

Türkçe Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Yok

Yok Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Yok

Yok Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tam bir fiyat performans ürünü. Kaliteli marka, uzun tuş ömrü, mavi switch (diğer switchlere göre daha fazla ses çıkartıyor daktilo kıvamında),sanırım 15 ten fazla gökkuşağı renk profili mevcut, örgü kablo dayanıklı. Piyasadaki diğer mekanik klavyelere göre oldukça güzel.

Piranha 2345 Oyuncu Klavyesi

Sıradaki çok uygun fiyatlı en iyi oyuncu klavyesi önerimiz, tam bir fiyat – performans ürünü. Metal gövdesi ve tasarımı fiyatına göre oldukça ideal görünüyor. Fazla bir bütçe ayırmak istemiyorsanız bu önerimizi değerlendirebilirsiniz.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: Türkçe Q

Türkçe Q Fonksiyon Tuşları: Yok

Yok Multimedya Tuşları: Yok

Yok Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyata göre mükemmel nerdeyse 1 ay oldu ve çok memnunuz teşekkürler.

Razer Ornata Chroma Oyuncu Klavyesi

Listemizi yüksek segment ve çok fonksiyonlu bu en iyi oyuncu klavyesi modeli ile bitiriyoruz. Anında makro kaydı sayesinde tamamen programlanabilir tuşlara sahip. Bilek desteği yumuşak olduğu için oldukça ergonomik bir tasarımı var. Oyun modu özelliği de mevcut.

Aydınlatma: Var

Var Bağlantı: Kablolu

Kablolu Bilek Desteği: Yok

Yok Dili: İngilizce Q

İngilizce Q Fonksiyon Tuşları: Var

Var Multimedya Tuşları: Var

Var Nümerik Tuşlar: Var

Var RGB: Var

Var Touchpad: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok kaliteli bir ürün. Klavyenin tuş seslerine gelirsek, hem sizi hem de dışarıyı rahatsız etmeyecek düzeyde bir sese sahip. Bilek desteğine gelirsek, çok kaliteli bir deriye sahip ve çok yumuşak bir hisse sahip, saatlerce kullanmama rağmen bileğinizi asla terletmiyor. Son olarak, ürünü sipariş ettikten 2 gün sonra elime ulaştı, bu konuda hem gönderici olan Aptek firmasına, hem de Trendyolexpress’e çok teşekkür ederim.

Sizin kullandığınız en iyi oyuncu klavyesi hangisi ve deneyimleriniz nasıldı? Ya da hangisini satın almayı düşünüyorsunuz? Lütfen oyun severler için yorumlar kısmından bizimle paylaşın.