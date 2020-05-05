Hijyen konusunun çok önemli olduğu şu günlerde en çok kullandığımız akıllı telefon ve tabletlerin temizliği de bir o kadar önemli. Samsung’un belirttiğine göre bir kişi telefon ya da tabletine günde en az 50 kere dokunuyor. Bu açıdan temiz olması oldukça önemli. Bakın Samsung bu cihazları temizlemek için ne öneriyor.

Akıllı telefon ve tablet nasıl temizlenir?

Toplu taşımaya bindiğinizde kirlenmiş olabileceğinizden telefonunuzu kulağınıza götürmeyin ve ona mümkün olduğunca az dokunun.

Mümkünse hijyen için kullandığınız kimyasallarla sildikten sonra kullanın.

Telefon veya tableti ıslamak yerine nemli olacak şekilde silin.

Bu şekilde ona zarar vermezsiniz ve hijyenini sağlamış olursunuz.

Mümkünse toplu taşıma kullanırken bluetooth kulaklıkla görüşme yapın.

Telefonunuz su geçirmez olsa bile musluğun altına tutup sabunla ya da mutfakta sirke ile yıkamayın.

Telefonunuzu temizlemek için ekrana az bir kolonya püskürtebilir ve saha sonra temiz bir bezle ekrana ve arkasına yedirebilirsiniz.

Bu öneriler telefonunuza zarar vermeden onu nasıl temizlersiniz konusunda size yardımcı olacaktır. Hoparlör ve şarj kısımlarına sıvı gitmediğinden emin olun.