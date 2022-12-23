Klavyede Küçük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır? [≤] – Windows ve Mac

Yazar:Editor AOrhan Güncelleme:

Küçük eşittir işareti (≤), Matematik’te bir sayının başka bir sayıdan küçük veya o sayıya eşit olduğunu ifade eden terimdir. Örneğin; Y ≤ 50 ifadesi Y sayısının 50’den küçük veya tam olarak 50 olabileceğini açıklar. Bu blog yazımızda sizlere Windows ve Mac bilgisayarlarda klavyede küçük eşittir işareti nasıl yapılır konusunda rehberlik edeceğiz.

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İçindekiler: gizle
1) Klavyede Küçük eşittir işareti nasıl yapılır?
1.1) Küçük eşittir işareti nasıl yapılır? – Windows
1.2) Küçük eşittir işareti nasıl yapılır? – Mac

Klavyede Küçük eşittir işareti nasıl yapılır?

Küçük eşittir işareti yazımı için Windows işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda karakter eşlem tablosu, Mac işletim sistemi kullanan bilgisayarlarda ise klavyede yer alan 2 tuş kullanılır. İşte küçük veya eşit işareti yapma rehberi…

Klavyede Küçük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır?
Küçük eşittir işareti (≤)

Küçük eşittir işareti nasıl yapılır? – Windows

Windows işletim sistemi yüklü bilgisayarlarda klavyede küçük eşittir işareti yapma tuşu bulunmamaktadır. Küçük eşittir sembolü yazımı için karakter eşlem tablosu kullanılır. Kolayca küçük eşittir işareti yapmak için aşağıda sıraladığımız adımları izleyin;

Windows + R tuş kombinasyonu
Windows + R tuş kombinasyonu

1. Klavyede bulunan Windows tuşuna ve R tuşuna birlikte basın ve Çalıştır ekranını açın.

Karakter eşlem tablosu açma
Karakter eşlem tablosu açma

2. Karşınıza çıkan kutuya charmap yazarak Tamam butonuna tıklayın.

Karakter eşlem tablosu Unicode alanı
Karakter eşlem tablosu Unicode alanı

3. Yukarıdaki görselde görüldüğü gibi karakter eşlem tablosu açılacaktır. Karakter eşlem tablosunda aradığınız simgeyi hızlıca bulabilmeniz için Unicode kullanılır. Küçük eşittir sembolünün Unicode değeri U+2264‘tür. Resmin sağ alt kısmında da görünen Unicode’a git yazısının karşısındaki metin kutusuna 2264 yazın. Küçük veya eşittir simgesi karakter eşlem tablosunun ilk sırasına gelecektir.

Karakter eşlem tablosuyla küçük eşittir işareti yazma
Karakter eşlem tablosuyla küçük eşittir işareti yazma

4. Sembol tablonun ilk sırasına geldikten sonra orta kısımda yer alan Kopyalanan karakterler kısmından Seç butonuna, sonrasında da Kopyala butonuna tıklayın. Küçük eşittir işareti kopyalama işlemi bu kadar. Sembolü kullanmak istediğiniz yere yapıştırabilirsiniz.

Küçük eşittir işareti nasıl yapılır? – Mac

Mac işletimine sahip bilgisayarlarda küçük eşittir klavye üzerinden kolaylıkla yapılabilir. Mac’te klavyeden küçük eşittir işareti yapmak için Option tuşu ile birlikçe Ö harfinin bulunduğu tuşa basılı tutun. Küçük eşittir işareti ekranınıza yazılacaktır.

Mac küçük eşittir tuş kombinasyonu : Option () + Ö

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Editor AOrhan

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