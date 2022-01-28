Herkesin merakla aradığı şekilli nick yazma yöntemleri için doğru yerdesiniz. Bu yazımızda şekilli nickler ve yazı stilleri konusunda kolaylıkla uygulayabileceğiniz yöntemleri detaylarıyla aktaracağız. Bunun yanı sıra bilgisayarda ve mobilde kullanabileceğiniz platformları, değişik yazı tiplerini, popüler yazı fontlarını yazımızda bulabilirsiniz.

Buradaki şekilli nick aracımız ile pubg şekilli nick, whatsapp şekilli nick, brawl stars şekilli nick, lol şekilli nick ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz.

Semboller yardımıyla en güzel şekilli nickler oluştururken işinize yarayacak bilgiler için mutlaka ziyaret edin: Instagram Kullanıcı Adları! Komik, Cool, Havalı, Türkçe, İngilizce Kullanıcı İsimleri

Aşağıdaki kutuya nickinizi yazdığınız an alttaki kutularda havalı nicklerinizi görebilirsiniz. Sizde oluşturduğunuz nickleri yorumlar bölümünde paylaşırsanız beraber görüşlerimizi yazabiliriz.

Şekilli Nick Nedir?

Şekilli nick; şekilli harfler, semboller ve yazılar kullanılarak ya da nick yazma araçlarıyla oluşturulan şekilli yazım tarzıdır. Oyunlarda, sosyal medya uygulamalarında, yazışmalarda ve metinlerde sıklıkla kullanılır. Oyuncular ya da kullanıcılar platform içerisinde kendine özgün bir stil yaratmak için tercih ederler.

Bazen siz de bir metni değişik bir şekilde yazmak isteyebilirsiniz. Kalın ve italik yazı tipi ile bazı semboller, çoğu yazı yazma aracında bulunuyor. Bu tarz şekilli yazıları klavye ile yazmanız mümkün olabileceği gibi, bazıları herhangi bir nick oluşturucu kullanmadan çok zor.

Şekilli Nick Nerelerde Kullanılır?

Şekilli yazı her yerde kullanılabilir. Genellikle oyunlarda ve sosyal medya uygulamalarında tercih ediliyor. Şu an günümüzde oynanan pek çok oyuna ve sosyal medya uygulamasına özel birbirinden güzel nickler görebilirsiniz.

İşte aşağıda sizler için listelediğimiz şekilli harfleri kullanabileceğiniz bazı oyunlar:

PUBG

PUBG Mobile

Wolfteam

Brawl Stars

League of Legends

Mobile Legends

Valorant

CS:GO

Metin 2

Point Blank

Arena of Valor

DarkOrbit

Clash Royale

Clash of Clans

Agar.io

Kullanabileceğiniz bazı sosyal medya uygulamaları ise şu şekilde:

Instagram

WhatsApp

Twitter

Facebook

Discord

Skype

Steam

Telegram

YouTube

TikTok

Şekilli Nick Nasıl Yazılır?

Şekilli yazı yazma işlemi tamamen tarzınıza bağlı bir durum. Ama öncelikle bir isim ya da takma isim belirlemelisiniz. Ardından şekilli nick yazma aracı ile şekilli yazı yazabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey araçtaki kutucuğa belirlediğiniz isim ya da takma ismi yazmak. Nicki şekilli hale getirebilmek için bütün alfabe, sembol, yazı tipi ve karakterleri kullanabilirsiniz. Son olarak istediğiniz şekli almak için kopyala seçeneğine basmanız yeterli.

Tüm harflerin nasıl göründüğünü merak ediyorsanız, alfabedeki tüm harfleri araçtaki kutuya yapıştırabilirsiniz. Böylece tüm şekilli harflerin nasıl görüneceğinin pratik bir şekilde önizlemesini yapabilirsiniz.

Şekilli Nick Yazarken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Şekilli ve dikkat çekici nickler için farklı karakterler içeren yazı stilleri ve alfabeleri kullanmanızı öneriyoruz. Elbette Türkçe karakterler de kullanabilirsiniz ancak, semboller ve emojiler kullanmazsanız sıradışı görünmeyecektir. Şekilli yazı kullanırken amacımız dikkat çekici ve farklı görünmesi olduğu için bu noktaya dikkat etmelisiniz.

Değişik Yazı Tipleri Neler?

Yazı stilleri arasından Rusça font, Çince font, Japonca font ve Arapça font gibi değişik alfabelerin kullanıldığı stiller sıkça tercih ediliyor. Sembol, emoji ve kaomoji kullanılan yazılar da oldukça popüler. Ayrıca italik, ters, çizgili, artı işaretli, eksi işaretli, çarpı işaretli, kalpli, parantezli, oklu, kalın, yuvarlak içerisinde, kare içerisinde, küçük, normal gibi her fontta ve her şekilde değişik yazılar oluşturabilirsiniz. Bütün bunları sayılar için de yapmanız mümkün.

Zalgo yazı yazma ise karakterlerin birleştirilmesi ile oluşturulan genellikle hatalı ve bozuk görünen metinlerdir. Bu metinler dikey ya da yatay olarak genişleyebilir. Birçok kişinin dikkatini çekebilir ancak birçok kişiyi de rahatsız eden bir yazı tipidir. Ayrıca el yazısı da oldukça şık görünümü olan bir metin türüdür. Siz de metinlerinize estetiklik katmak istiyorsanız bu tarz yazı tiplerini kullanabilirsiniz.

Popüler Yazı Fontları Neler?

Günümüzde yüzlerce font bulunuyor. Son dönemlerde kıvrımlı yazı tipleri revaçta. Bu fontlar kullanıldığında hem kullanıcı adı hem de biyografi dikkat çekici hale geliyor. Fakat online ve offline platformların yazı yazma araçlarında genellikle popüler olarak kullanılan fontların çeşitleri yer alıyor. Bu anlamda en sık tercih edilen yazı fontları şunlardır:

Times New Roman

Arial

Helvetica

Roboto

Verdana

Gotham

Poppins

Garamond

Dilerseniz birçok yazı tipini karıştırarak, aralara semboller ekleyerek çok daha güzel ve farklı bir görüntü elde edebilirsiniz. Seçim tamamen size ait!

Yazı Stilleri Kopyala Nasıl Olur?

Yazı stilinizi belirledikten sonra kopyalama işlemini nasıl yapacağınızı merak ediyor olabilirsiniz. Eğer nick oluşturucu kullanacaksanız bu aracı tasarlayanlar sizin işinizi kolaylaştırmış oluyor. Çünkü genellikle oluşan şekilli yazıların yanında kopyala butonu yer alıyor. İstediğiniz yere gidip yapıştırma işlemini yapmanız yeterli.

Kopyalama işlemini hem hızlı hem de en pratik şekilde yapabilmenizin diğer yolu ise ekrandan direkt kopyala-yapıştır yapmak. Bunun için mouse kullanımı yeterli. Siz de bu yöntemlerle hemen sorunsuz bir şekilde yazınızın stilini değiştirebilirsiniz.

Havalı Nick Nasıl Bulunur?

Profili ya da metinleri daha ilgi çekici hale getirmenizi sağlayan ilginç yazı stilleri ile farklı farklı havalı nickler üretebilirsiniz. Siz de sınırların dışına çıkarak, isim ya da soy isme bağlı kalmadan en havalı takma isim seçeneklerinizi belirleyebilirsiniz. Bunu yaparken farklı dillerden ve farklı alfabelerden ilham alabilirsiniz. Klavyedeki değişik yazı tiplerini de kullanarak daha dikkat çekici bir imaj elde edebilirsiniz. Sizin için birkaç havalı nick önerisi:

BŁΛCKŠTØŔM

J҉O҉K҉E҉R҉ ☬KING

༺ṨήiͥpeͣrͫJⱥmes༻

🆂🆄🆁🆅🅸🆅🆁≫

尺乇 Mㄖ∨乇尺S

Շѧмѯ_️θѵэя

ιи¢яє∂ιвℓє

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Instagram Yazı Stilleri Nedir?

Süslü nickler ile Instagram profilinizi ilgi çekici hale getirmek mümkün. Instagram biyografi ya da kullanıcı adınızda sekilli nick kullanmak isterseniz dilediğiniz yazı tipini kullanabilirsiniz. Instagram bu konuda herhangi bir sınırlama yapmıyor.

Süslü nick emoji, sembol ve benzersiz fontlarla hazırlanabilir. Süslü nick şekilleri sayısız sembol ve emoji sayesinde eşsiz görünümlere sahip isimler oluşturmanıza yardımcı oluyor. Bunları kullanmak için ister nick oluşturucu kullanın ister kendi tasarımlarınızı oluşturun. Şekilli yazınızı belirlediğiniz yazı tipiyle oluşturduktan sonra direkt olarak kopyalayıp yapıştırmanız yeterli. Artık yazılarınız çok daha şekilli olacak!

Instagram Şekilli Yazı Nasıl Yazılır?

Instagram, dünyada en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarından biri. Çoğunlukla işletmeler ya da bazı kullanıcılar akılda kalıcı şekilli nick kullanmak istiyor. Bunu da genellikle araçlar yardımıyla yapabiliyorlar. Şekilli yazı yazma işlemini araçlar sayesinde gerçekleştirmek için izlemeniz gereken adımlar:

Araçtan istediğiniz tarzda nick oluşturun.

Nicki kopyalayın.

Instagram’a giriş yapın.

Profilinize gidin.

“Profili Düzenle” kısmına tıklayın.

Araçtan kopyaladığınız nicki yapıştırın.

WhatsApp Şekilli Nick Nasıl Yazılır?

En popüler mesajlaşma uygulamalarından olan WhatsApp, maalesef çoğu yazı tipi çeşidini desteklemiyor. Ancak kendi yazı tipleri üzerinden ayarlamalar yapmanız mümkün. Klavyenizdeki değişik sembolleri de kullanarak değişik ve marjinal bir stil yaratabilirsiniz.

WhatsApp’ta kendinize özel whatsapp şekilli nick oluşturmak istiyorsanız aşağıdaki işaretleri istediğiniz metnin başına ve sonuna yerleştirebilirsiniz:

Kalın yazı için “*”

yazı için “*” İtalik yazı için “_”

Üzeri çizili yazı için “~”

Nick Oluşturucu

Özellikle oyunlarda şekilli nickler, havalı ve değişik yazı stilleri ön plandadır. Çünkü oyuncuların oyun performansı ne kadar iyi olursa olsun eğer dikkat çekici nicklere sahip değilse diğer oyuncuların aklında kalmayı başaramıyor. Bu nedenle kendinize özel şekilli nick bulmanız çok önemli.

Şekilli nickleri kopyala yapıştır yöntemiyle kendiniz tasarlayabileceğiniz gibi, sekilli nick yazma aracı da kullanabilirsiniz. Nick oluşturucu ile ilgili daha detaylı bilgi almak için yazımızı inceleyebilirsiniz.