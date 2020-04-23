İki farklı platform arasında uygulamalarını taşımak biraz zor olabilir. Bu açıdan sizlere basit bir rehber niteliğinde bu yazımızı hazırladık. iOS kullanıcıları Android telefon satın aldıklarında her şeye oradan devam etmek isterler. Peki bunu nasıl yapacaklar. Whatsapp için iOS’tan Android sürümüne geçince mesajları nasıl aktaracaksınız.

iOS’tan Whatsapp’ı Androide geçirme

Bunun için yapmanız gerekenler iOS üzerinden yedekleme. Geçiş öncesinde son bir yedek alın ki hiç bir mesaj ya da medya eksik kalmasın.

iOS üzerinden Whatsapp uygulamasını açın. Ayarlar kısmına gidin. Sohbetler kısmına girip Yedekleme yapın.

Yedek oluşturduktan sonra Android üzerinden Whatsapp’ı kurmanız gerekiyor. Daha sonra Whatsapp’a aynı numara ile giriş yapın.

Giriş yaptıktan sonra geri yükleme sorulacak. Burada iCloud’dan geri yükle seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Akabinde hesap bilgileriniz girili değilse girin ve yedekten geri yüklemenin bitmesini bekleyin.

İşlem bu kadar. Bütün iOS Whatsapp mesajlarınız şimdi Android Whatsapp üzerinde.