Huawei Kullanıcıları, Merak Etmeyin Sizin Telefonlarda Güncelleme Alacak

Daha önce EMUI 9.1 güncellemesini Temmuz içinde yani bu ay içinde alacak modelleri listelemiştik. Bu modellere yenileri eklendi. Huawei kullanıcıları için müjdeli haber. EMUI yeni sürüm güncellemesini şu sıralar almaya başlayan modellerin hepsi aşağıdaki gibidir. İçerisinde sizin telefonlarınız var mı bir bakın.

Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche, Mate 20 X, Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Honor V9, Honor 9, ve Huawei nova 2S. ilk 4 telefondan sonra diğerleri listeye yeni eklendi. Bu telefonların hepsinin bu günlerde yeni arayüz güncellemesini alması bekleniyor.

Bu güncellemeyle birlikte bir çok özellik bu cihazlara da gelecek;

GPU Turbo 3.0 daha önce diğer cihazlarda da kullanılmıştı. Rastgele okuma hızı, depolama tasarrufu, daha yumuşak geçişli ve daha hızlı bir oyun deneyimi şeklinde yeni özellikler listesi sıralanabilir. Bu yeni özelliklerin arasında çok dikkat çeken husus, cihazın dosyaları okuma hızının %20 artacak olması yani bu güncellemeyle bu modellerin bazıları oldukça hızlı olacak ve daha iyi bir oyun deneyimi sunacak.