Chrome Resmi Reklam Engelleme Özelliği Üzerinde Çalışılıyor

İlginç bir başlık oldu çünkü geçmişte Google’ın bütün adblok uzantılarını engellediğini yasakladığını Android için Google Play üzerinden kaldırdığını gördük. Bunun sebebi reklamların çoğunun adsense reklamı olması yani Google’ın resmen para kazandığı reklam platformu. Bu nedenle gelirlerini etkilemek istemeyen Google Chrome üzerinden adblock yani reklam engelleme uzantılarına sıcak bakmıyordu. Peki neden şimdi Chrome için kensidi bir reklam engelleme özelliği üzerinde çalışıyor?

Google Chrome otomatik olarak reklamları engelleyecek

Ortaya çıkan bilgilere göre Chrome reklamları otomatik olarak engelleyecek. Bunun sebebi olarak ise tarayıcı performansının düşmesi olarak gösterildi. Engellenecek reklam kriterleri belli oldu. Chrome’un otomatik olarak engelleyecek reklamları, 60 saniyeden daha fazla bilgisayarın işlemci performansını etkileyen ve kullanıcı deneyiminde kötü sonuçlara neden olan reklamlar olarak belirlendi.

Google bu kararı neden almış olabilir?

Bunun en önemli sebebi zaten diğer Chromium ya da diğer tarayıcıların hepsinin reklamları engellemesi ve reklam görmek istemeyen kullanıcıların bu tarayıcılara yönelmesi. Ayrıca zaten bilgisayarın performansını etkileyen reklamların kullanıcı deneyimini kötü etkilediğinden ve kullanıcının o sayfayı terk etmesinden ötürü reklamı zaten görüntülememesi. Hali hazırda bu reklamlardan zaten gelir elde edemeyen Google, bu haraketiyle kullanıcıları ve bilgisayarları da memnun edecek.

Ne zaman kullanıma sunulacak?

Chrome şu an en güncel haliyle 75. sürümde. Bu özelliğin 76. sürümde kullanıma sunulması planlanıyor.