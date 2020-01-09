DeepFake Nedir? Facebook Önlem Alıyor!

Facebook’un geçen sene aldığı bir kararı bu seneden uygulamaya sokması oldukça yerinde bir adım oldu. Elbette bunu Amerika’daki seçimler öncesi yapmaları da mantıklı bir yaklaşım. Çünkü DeepFake içerikler oldukça tehlikeli olabiliyor. Gelin DeepFake’in Facebook sitesinde ne anlam ifade ettiğine bir bakalım sonra da Facebook’ta yaşanacak değişikliklerden bahsedelim.

DeepFake nedir?

Facebook bu kelimeyi yapay zeka destekli kasıtlı oluşturulmuş içerikler için kullanıyor. Gerçekten başarılı ama sahte videolar bunların içine giriyor. Örneğin, başka bir olayla ilgili olmasına rağmen bir olayı farklı bir olaymış gibi lanse eden oldukça başarılı videolar bulunuyor.

Facebook bu tür videoları engelleyecek. Hali hazırda basit bir algoritma sahibi olan Facebook normal, başarısız photoshop içerikleri insan kontrolünden geçirmeden yapay zekasıyla anlayabiliyor. DeepFake içerikleri ise yapay zekanın anlaması şimdilik mümkün değil. Deep Fake Detection Challenge projesiyle bunu da mümkün kılmayı hedefleyen Facebook, başarılı ama yanıltıcı içerikleri siteden kaldıracak. Bunun yanında manipülatif video ve içerikler de kaldırılacak.

Tüm bu önlemlerin Amerikan seçimleri öncesi yapılması manidar çünkü insanların seçimi etkilemek için yaptıkları içeriklerin Facebook üzerinden yayılması istenmiyor.