TikTok filigransız video indirme, Android ve iOS işletim sistemine sahip tüm cihazlarda web tarayınız aracılığıyla veya uygulama yükleyerek kolayca yapabileceğiniz bir işlemdir. İçeriğimizde TikTok filigran kaldırma için en kolay yöntemleri derledik.

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Filigran nedir?

TikTok filigransız video indirme nasıl yapılır anlatmadan önce bilmeyenler için filigran kavramını açıklayalım. Filigran bir içerikte, içeriğin kaynağını ya da yayımlayıcısını belirten görsel araçtır. Buna en güzel örnek içeriğimize de konu olan TikTok filigranlarıdır. TikTok’ta izlediğiniz videoların tamamında varsayılan olarak TikTok logosunu görürsünüz. Bu logo, içeriğin TikTok’a ait olduğunu, farklı platformlarda paylaşılması durumunda da TikTok’tan alıntılandığını görmeyi sağlar. Yakın zamanda YouTube Shorts’un da filigran özelliğini videolara ekleyeceğini belirtelim.

TikTok filigransız video indirme

TikTok’ta yer alan videoları internette TikTok video indir sorgusu yapıp çeşitli yöntemlerle indirebilir, WhatsApp durumumuzda veya farklı platformlarda paylaşmak isteyebiliriz. Ancak videonun üzerinde yer alan filigran ya da diğer bir deyişle TikTok logosu hoş bir görüntü olmayabilir. Peki bu TikTok filigranı nasıl kaldırılır? Sizin için 2 farklı yöntemimiz var. Dilerseniz telefonunuza uygulama yükleyerek, dilerseniz de direkt olarak tarayıcı üzerinden TikTok videolarını filigransız indirme işlemini yapabilirsiniz.

TikTok filigransız video indirme uygulaması: SnapTik

SnapTik uygulamasını kullanarak telefonunuz veya tabletiniz üzerinden TikTok’ta yer alan tüm videoları filigransız bir şekilde indirebilirsiniz. TikTok uygulaması üzerinden indirilemeyen videoları bile. Uygulama hem Google Play Store’da hem de AppStore’da yer alıyor. Yani tüm cihazlarda sorunsuz kullanabilirsiniz.

1. TikTok videolarını filigransız indirme için öncelikle uygulama marketinden SnapTik uygulamasını indirin.

2. Sonrasında telefonunuzdan TikTok uygulamasını girin ve indirmek istediğiniz videoyu açın. Video açıldıktan sonra sağ alt kısımda yer alan Paylaş butonuna tıklayın.

3. Açılan ekranda videoyu paylaşabilmeniz için seçenekler çıkacaktır. Bu seçenekler arasından Bağlantıyı Kopyala seçeneğine dokunun ve video linkini kopyalayın.

4. İndireceğimiz videonun kaynağı ile ilgili bağlantıyı kopyaladıktan sonra artık SnapTik uygulamasını kullanmaya hazırız. SnapTik uygulamasını açın ve ana ekranda karşınıza çıkan Enter TikTok link yazan kutucuğa kopyaladığınız linki yapıştırın. Direkt olarak Paste butonuna dokunduğunuzda da son kopyaladığınız bağlantı otomatik eklenecektir. Ardından uygulama bağlantıyı açacak ve karşınıza şöyle bir ekran açılacaktır;

5. Bu ekranda Download video butonuna dokunduğunuzda TikTok filigransız video indirme işlemi başlamış olacak. İndirilen videoyu telefonunuzda Galeri bölümünde görebilirsiniz.

Tarayıcı üzerinden filigransız TikTok videosu indirme

Video indirme uygulamalarının güvensiz olduğunu düşünüyor ya da telefonunuza uygulama yüklemek istemiyorsanız internet tarayıcınız üzerinden de basit bir şekilde TikTok filigransız video indirme yapabilirsiniz. Bu yöntemle ayrıca bilgisayardan filigransız TikTok videosu indirme de yapabilirsiniz.

1. Tarayıcınız üzerinden TikTok logosuz video indirme işlemi yapmak için SnapTik.App internet sitesine giriş yapın.

2. TikTok uygulaması veya internet sitesi üzerinden indirmek istediğiniz videonun bağlantısını kopyalayın. Bunun için videonun sağ alt kısmında yer alan Paylaş butonuna tıklayıp ardından Bağlantıyı Kopyala seçeneğine dokunmalısınız.

3. Artık video indirme işlemi için hazırsınız. SnapTik internet sitesine geri dönün ve beyaz kutucuğun sağ kısmında yer alan Paste butonuna tıklayın. Kısa bir süre sonra video indirilmeye hazır hale gelecektir. Gelen sayfada Download Server butonlarından herhangi birine tıkladığınızda videonuz indirilmeye hazır!

4. İndirilen TikTok videosunu telefonunuzda Galeri uygulamasından, bilgisayarınızda ise İndirilenler klasöründen görüntüleyebilirsiniz.