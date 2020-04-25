iPhone kullanıcıları bazen donma problemi yaşıyor. Telefon donduktan sonra herhangi bir işlem yapmak mümkün olmuyor ya da telefonun tuşları çalışmıyor. Böyle kötü bir durumdan çıkmanızı sağlayacak bir kaç ipucu vereceğiz. Okumaya devam edin.

Şarj Etmek

Donmuş bir telefonu kendine getirmek için en etkili yöntemlerden birisi onu şarja bağlamaktır. Şarja bağlandığı zaman farklı bir faza geçtiği için telefon kendine gelebilir. Donmuş bir iPhone cihazı şarj atakın ve bir kaç dakika bekleyin.

Yeniden Başlatma

Telefon donmuş yeniden nasıl başlatayım demeyin, her iPhone modelinin kendine özel yeniden başlatmaya zorlama işlemi bulunuyor. Sizinkinin modeline göre uygun kombinasyonu bulup, telefonu yeniden başlatmaya zorlayın.

Apple Logosunda Kalan Telefon

Telefon yeniden başlıyor ancak Apple Logo’sundan ileri gitmiyor mu? O halde ihtiyacınız olan iTunes ya da iFinder programı, elbette PC ya da Mac. iTunes ya da iFinder uygulamasını bilgisayarınıza kurduktan sonra iPhone cihazınızı kurtarma moduna alın.

Telefon bilgidayara bağlandığı için bahsettiğimiz programlar telefonu algılayacaklar. Güncelleme kısmından telefonunuzu güncelleyin. Bu işlem dosyalarınıza zarar vermez. Güncelleme bittikten sonra telefonunuzun açılıp açılmadığına bakabilirsiniz.