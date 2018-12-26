Telefondan İnternet Paylaşmak Ücretli Olacak?

Nedenini düşündüğünüz zaman pek anlam veremeyeceğiniz bir yenilikten bahsedeceğiz. Telefondan İnternet paylaşımını bilirsiniz. Genelde hotspot olarak bilinir. Bu hizmet artık ücretli.

Normalde bu özellik telefonda olan bir özellik. Elbette mobil interneti dağıtıyorsunuz. Bir arkadaşınız geldi ve size telefondan internete girmem lazım ama internetim yok paylaşır mısın dedi. Açıyorsunuz ve o sizin Wi-fi gibi görünen telefonunuza bağlanıp sizin mobil hattınız üzerinden internete girebiliyor. Şimdi bu hizmet ücretli oluyor.

Bazı operatörler kullanıcılarına şu şekilde mesaj göndermeye başladı.

“15 Ocak 2019 itibariyle, Bireysel ve Kurumsal faturalı ses hattı abonelerimiz aylık sadece 9 TL‘ye ek hiçbir işlem yapmadan paketlerindeki/tarifelerindeki interneti yurt içindeki diğer cihazlarıyla veya sevdiklerinin cihazlarıyla paylaşabilirler.”

Eğer internetinizi bir kez paylaşırsanız hattınızdan 9 TL ücret talep edilecek. Bı ücret aylık alınacak. Paylaşmadan önce mutlaka dikkat edin.