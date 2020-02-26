Android İçin Arka Planda Güç Tüketen Uygulama Uyarısı

Androidli cihazlarda sık sık karşılaşabileceğiniz bir problem, uygulamaların aşırı güç tüketimidir. Bu durumda bazı telefonlar size uyarı verir. Arka Planda Yoğun Güç Tüketen Uygulama Bulundu şeklinde verilen uyarılar temelde bizim için iyidir. Çünkü bu uygulamayı kapatmamız gerektiği bildirimidir. Bu sayede pilden tasarruf etmiş oluruz. Hatta hangi uygulamaların telefonun pilini sömürdüğünü zaman içinde anlayabiliriz.

Siz bu uygulamaları kullanmak zorundasınız ve bu bildirimi görmek istemiyorsanız aşağıdaki adımları takip ederek sorunu çözebilirsiniz. Ya da size böyle bir uyarı gelmiyorsa ve gelmesini istiyorsanız telefonunuzun özelliğinde var mı diye kontrol etmek için yine aşağıdaki adımlardan ilerleyin.

Anlatım Huawei markası üzerinden yapılmıştır. Diğer Android telefonlarda da benzer yolla yapılabilir. Bu ayar yöntemi Huawei modeller arasında bile farklılık gösterebilir.

Ayarlara girin Alt satırlarda bulunan pil ayarlarına girin Pil ile ilgili sayfada ayarlar kısmına giriş yapın. Bu sayfada yoğun güç tüketimi bildirimlerini görebilirsiniz.

Bu bildirimlerden rahatsızsanız kapatın. Bu bildirimleri açmak için yine aynı sayfaya ilerleyin. Dediğimiz gibi, bu özellik her telefonda bulunmuyor. Bu açıdan sizinkini kontrol edin. Hatta anlatım Huawei markasında yapıldı ve bazı Huawei telefonlarda da bulunmuyor. Bazılarında ise başka bir sayfadan açılabilir. Bu açıdan telefonunuzda küçük bir gezintiye çıkmanız iyi olabilir.