Fotoğraf canlandırma uygulamalarına göz atmaya ne dersiniz?

Fotoğraf canlandırma uygulaması sayesinde geçmiş günleri anmak, eski anılara dönmek, belki de kaybettiğiniz sevdiklerinizi canlı olarak görebilmeniz mümkün. Son günlerde eski fotoğrafları hareket ettiren uygulamalar sosyal medyanın gündeminde yer alıyor ve kullanıcıların ilgisini çekiyor.

Siz de bu mükemmel teknoloji sayesinde fotoğraflarınızdaki yüzleri canlandırmak için yazımızı okumaya devam edin.

Fotoğraf Canlandırma Uygulaması Nasıl Kullanılır?

Fotoğraf canlandırma uygulamalarını kullanabilmeniz için birazdan vereceğimiz uygulama adımlarını izleyebilirsiniz. Uygulamalar genellikle İngilizce olarak kullanılıyor. Ücretsiz olarak erişilebiliyor ancak bazı özellikleri kullanabilmek için reklam videolarını izlemeniz gerekiyor.

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Fotoğraf Canlandırma Uygulamaları

Biraz büyüleyici biraz esrarengiz canlandırmalar oluşturan fotoğraf canlandırma uygulamaları listemizi inceleyelim.

MyHeritage – Deep Nostalgia

MyHeritage tarafından oluşturulan oldukça yeni bir uygulama Deep Nostalgia ile fotoğraflarınız ilk günkü gibi canlanıyor. Bu uygulama sayesinde kaş, göz ve ağız hareketleri sanki gerçekten hareket ediyormuş gibi bizleri etkilemeyi başarıyor. Ayrıca uygulamada genellikle vefat eden kişilerin fotoğrafları kullanılıyor.

MyHeritage’in Deep Nostalgia uygulamasını kullanabilmek için ücretsiz kayıt olmak gerekiyor. Kayıt işlemi tamamlandıktan sonra yüklenen fotoğraflar gizliliğinizi korumak adına otomatik olarak siliniyor.

My Heritage – Deep Nostalgia uygulamasını kullanabilmeniz için izlemeniz gereken adımlar:

İlk olarak https://www.myheritage.com.tr/deep-nostalgia adresine tıklayın.

Daha sonra Fotoğraflar sekmesine gelin.

Fotoğraf Yükle seçeneğine tıklayın. Eğer mobil uygulama kullanıyorsanız Menü kısmından Fotoğraflar yazısına tıklayın.

Ardından canlandırmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

Yükleyin.

XEFX

Sosyal medyada daha ilgi çekici paylaşımlar yapmak isteyenlerin bayılacağı bir uygulama. XEFX sayesinde fotoğraflarınızı daha canlı hale getirebiliyorsunuz. Ayrıca uygulama içerisinde gif dönüştürücü, 3D, resim animatörü, duvar kağıdı oluşturucu ve video tekrarlayıcı bulunuyor.

Fotoğraflarınızı sıkıcı mı buluyorsunuz? Hareketli fotoğraflar ile sıradışı bir farka imza atın. Dinamik efektler kullanın ve gerçeğe çok yakın 3D fotoğrafınızı yapın. Profilinizi eğlenceli hale getirin.

Remini

Fotoğraf canlandırma için kullanabileceğiniz diğer bir uygulama ise Remini. Bu fotoğraf düzenleme uygulaması fotoğraflar üzerinde düzenleme ve iyileştirme yapmanıza yarayan bir mobil uygulama. Ücretsiz olarak indirip kullanabileceğiniz Remini, fotoğraf hareketlendirme işlemine ek olarak birçok farklı özellik sunuyor. Ayrıca Remini ile kaydedilen videolar sosyal medya ya da WhatsApp gibi uygulamalar aracılığı ile sevdiklerinizle paylaşılabiliyor.