Snapdragon 865 İşlemci Detayları Belli Oldu

Android cihazların en çok kullanılan işlemcisi Qualcolm’un Snapdragon serisi. Markaların çoğu bu şirketle çalışıyor. Snapdragon’da ise bir çok işlemci bulunuyor. Yeni nesil bu işlemciler giriş seviyesi telefonlardan amiral gemilerine kadar bir çok modele hitap ediyor. Qualcolm yeni bir işlemci üzerinde çalışıyor. Snapdragon 865. Bu işlemciyle ilgili bazı bilgiler ortaya çıkmış durumda. Muhtemelen yakın zaman içinde ileriki zamanlarda Snapdragon 865 işlemcisinden sıklıkla bahsedeceğiz.

Snapdragon 865 işlemci özellikleri

Bu işlemcide 1 tane 2.84 GHz Cortex-A77, 3 tane 2.42 GHz Cortex-A77 ve 4 tane 1.8 GHz Cortex-A55 çekirdeği bulunuyor. Bu çekirdeklerle oldukça güçlü olacağı düşünülen işlemcinin kullanılacağı ilk telefon modeli bile belli oldu. Bunun yanında Snapdragon 865 işlemcide grafik birimi olarak Adreno 650 GPU kullanılacak.

Snapdragon 865 hangi telefonda kullanılacak?

Bazı teknik detayları ortaya çıkan işlemciyi ilk kullanacak olan şirket Lenovo olacak. Titanium M6 5G modelinde ilk kez bu işlemciyi göreceğiz ve o zaman telefonun performansından bahsederken işlemcinin nasıl olduğunu daha iyi anlayacağız. Performanstan bahsederken bir önceki işlemciyle arasındaki güç farkından bahsedelim.

Sızıntıda örnek verilen kıyaslama Snapdragon’un son işlemcisiyle yapılmasa da öncekiyle arasında güç farkı olacağı kesin. Zira Snapdragonun hizmet veren son işlemcisi Snapdragon 855 + modeli. Kıyaslama sadece 855 ile yapılmış ve Snapdragon 865 ile 855 arasındaki performans farkı %20’ye kadar çıkıyor.