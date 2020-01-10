Hac Kura Sonuçları Nasıl Sorgulanır?

Bildiğiniz gibi yeterli miktarda birikmişi olanlar dinen zengin sayılırken bu kişilere hac ibadeti de farz kılınıyor. Ama maalesef Hacca gitmek için kafanıza göre hareket edemiyorsunuz. Çünkü belirli bir kotası var. Türkiye’nin sahip olduğu kota da illere bölünmüş durumda. Kendi ilinizde kaç kişinin kabul edileceğini ayrıca sorgulama sayfasında görebilir ya da il müftülüğünden bilgi alabilirsiniz. Hacca gitmek için başvuru yaptıysanız başvuru sonuçları açıklandı. Nasıl sorgulayabileceğinizi ve size çıkıp çıkmadığını nasıl öğrenebileceğinizi gösterelim.

Hac sorgulama

Buraya tıklayın. e-Devlet sitesinde hac ile ilgili kısımdır.

e-Devlet bilgilerinizle giriş yapmalısınız.

Bu bilgileri baştan PTT’den almanız gerekiyor.

Bir başvurunuz varsa burada sonucu görebilirsiniz.

Başvuruda sorun varsa kimlik numaranızı doğrulayamazlar.

Bu kısımda başvurduğunuz seneleri görebilirsiniz. Bununla birlikte kaç kişinin kabul edileceğini de yayınlıyorlar. Daha sonra sonuçta sayfada yer alıyor. Çıkış çıkmadığını bu sayfadan görmeniz mümkün.