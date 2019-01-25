Sızdırılan LG G8 Görselleri Gerçek Değil

İnternette dolaşan ve bir çok kişinin tepki gösterdiği G8 görselleri hakkında resmi bir açıklama Twitter üzerinden geldi. Belli süredir internette olan ve LG G8 olduğu iddia edilen görüntüler için yetkili birinden net bir açıklama geldi. Yetkilinin paylaştığına göre bunlar sadece çizim ve gerçeği yansıtmıyor. Bu görüntülerle LG’nin bir alakası yok.

Bu açıklama neticesinde bu tür sızan görüntülerin her zaman gerçek olamayacağını belirtmek ve bir kez daha vurgulamakta fayda var. Bir çok zaman bir telefon tanıtılmadan önce bilgileri internet üzerinden dünyayla paylaşılıyor. Lakin burada görüyoruz ki bu sızıntılar her zaman gerçek olmayabiliyor.

Söylediğine göre “sakin olun. bu sadece spakülatif bir render”

Ken Hong LG’de üst düzey bir yönetici olarak görev yapıyor. Mobil Dünya Konferansı 2019’da çok farklı bir LG G8 ile karşılaşacaksınız. Sahte olan paylaşımları sizlere sunalım. Belki de aranızda telefonun tasarımının bu şekilde olmasını isteyen bile vardır.