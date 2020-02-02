Şubattan İtibaren Whatsapp Kullanamayacak Olan Telefonlar

Whatsapp’tan her yıl yeni bir haber çıkıyor. Oldukça önemli çünkü Whatsapp dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması. Bu kadar büyük bir hizmet haline gelmek büyük bir çalışma ve maliyet gerektiriyor. Bunları düzenli şekilde azaltmak Whatsapp’ın senelerdir yaptığı bir iş. 2020 yılının başında yine maliyetleri kısmak ve gereksiz maliyet çıkarmamak için Whatsapp bazı telefonlar için desteğini sonlandıracak.

Whatsapp desteği sonlanınca ne olur?

Geçtiğimiz senenin sonunda Whatsapp için hiç bir Windows Phone telefona destek verilmemeye başlandı. Daha öncesinde eski Nokia ve Blackberry telefonlara destek sonlanmıştı. Zaman zaman Android’in bazı sürümleri ve de iOS’un bazı sürümleri için destek kesildi. Whatsapp’ın kullanılabildiği alanlar için bundan sonra sadece iOS ve Android diyebiliriz.

Whatsapp’ın bazı telefonlar için desteğini çekmesi ne demek?

O işletim sistemi ve telefon için artık Whatsapp güncellemesi gelmeyecek. Yeniliklerden yararlanamayacak. Bir kaç Whatsapp sürümü sonra hiç çalışmayacak. Uygulama tamamen silinebilir.

Bunların sebebi teknolojik açıdan yaşanan yenilikler. Eski işletim sistemi sürümleri yeni donanımların yapabildiklerini karşılayamıyor. Uygulamalar da yeni özellikler için sürekli güncelleniyor. Eski sürümlerde bu özellikler donanım olarak kullanılamayacağından Whatsapp zaman içinde eski sürümlere verdiği desteği kesiyor.

Hangi telefonlar Whatsapp’ı kullanamayacak?

Sizinkini kontrol etmek için Android sürümünüze bakmanız gerekiyor. Bunun için Android ve iOS’ta benzer bir yolu izleyebilirsiniz. Telefon ayarlarından telefon hakkında ve sürüm yollarını izleyebilirsiniz.

Android için 4.0.3 ve üstü sürümlere, iOS için ise iOS 9 ve üstü sürümlere Whatsapp desteği verilecek. Belki seneye belki bu sene içinde bu sürümler için de destek sonlanabilir. Teknolojik gelişmelerin hızına bağlı olarak yakın zaman içinde sizin telefonunuz için de destek sonlanabilir.