Hayat dijitalleştikçe gündelik işlerimizin birçoğunu sanal dünyaya taşıyoruz. Bu sürecin en önemli adımlarından biri de internet sitesi kurmaktır. Örneğin bir restoran ya da kafe sahibi iseniz veya başka bir işletme sahibi iseniz daha fazla kitleye ulaşmak, markalaşma adımları içerisinde internet sitesi oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle günümüzde bireysel ya da kurumsal anlamda her gün çok fazla sayıda internet sitesi kurulmaktadır. Peki hangi alt yapıyı kullanacaksınız? Genellikle tercihler, WordPress ya da özel yazılım arasında gidip gelmektedir. Bu yazımızda neden WordPress tercih etmelisiniz. Detayları ile inceleyelim.

Neden WordPress Tercih Etmelisiniz?

En temel bilgi olarak; WordPress ücretsiz bir şekilde dağıtılan tema ve eklenti seçenekleri ile en geniş depolara sahip olan içerik yönetim sistemidir. Bir site kurulurken genellikle WordPress tercih edilir. Bunun sebebi ise dünya genelinde çok fazla geliştiricisinin olması ve fazla kullanımından dolayı karşılaşabileceğiniz olası hatalarda direkt çözümü bulabilmenizdir. Ayrıca sürekli olarak güncellenmesi de sizin yeni teknolojilerden geri kalmamanızı sağlar.

Örneğin; sitenizde özel yazılım kullanırsanız ve bir modül ihtiyacı duyarsanız ya da sitenizde bir hata meydana gelirse yazılımınızı çözebilecek ve bunun üzerinde geliştirme yapabilecek bir yazılımcıya ihtiyaç duyarsınız. Bu da sizin maliyetinizi arttırır. Lakin WordPress kullanırken karşılaştığınız hatayı arama motorlarında arattığınız zaman birçok sonuç bulabileceğiniz gibi aynı şekilde sorununuzu çözmenize ücretsiz bir şekilde yardım edebilecek binlerce kişiyi kısa sürede bulabilirsiniz.

Bolca Tema ve Eklenti Seçeneği

Dünyanın en çok kullanılan içerik yönetim sistemi olan WordPress aynı zamanda büyük bir ticari pastaya ev sahipliği yapıyor. Geliştirilen temalar ve eklentiler ücretli bir şekilde satılabilmektedir. Bu nedenle çok fazla sayıda kaliteli tema ve eklentiye cüzi ücretler ödeyerek kavuşabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde milyonlarca eklenti ve tema ücretsiz bir şekilde de sunulabilmektedir. Kurduğunuz sitenin içeriği ne olduğu fark etmeksizin her sektöre uyarlanabilir yapısı ile işletmenizi direkt yansıtabilecek bir tasarım ile kısa sürede kod bilgisine ihtiyaç duymadan yayına sokabilirsiniz. Özel yazılımın kullanıldığı alanlar elbet olsa da küçük bir işletme veya bütçesi yüksek olmayan bir marka sahibi iseniz tasarımı çizdirmesi, yazılımın entegre edilmesi, güncellemeler için yazılımcı tutulması oldukça pahalıya mal olabilir. Bu nedenle bütçeniz yüksek değilse, henüz küçük bir işletme iseniz ve sadece ürünlerinizi tanıtmak, internet arama sonuçlarında yer almak istiyorsanız WordPress tercih etmelisiniz.