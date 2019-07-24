Chrom’un Gizlilik Modu Yeterince Gizli Değil

Bir çok tarayıcıda yer alan özellik gizlilik modu. Bir çok kişi özel işlerinde ya da herkesin kullanabileceği bilgisayarlarda bu modu kullanıyor. Peki neden?

Chrome gizli sekme ne işe yarar?

Bir çok tarayıcıda olan gizlilik modu girdiğiniz internet sitelerinde görünmemenizi sağlar. Şöyle ki gizlilik modunda site size çerez dayatmaz, herhangi bir şey kaydetmeniz istenmez ya da yaptığınız herhangi bir şey hatırlanmaz. Yani sizden sonra girecek kişi birşey anlamaz ya da site sizin bilgilerinize erişmez. Bu sayede gezintiniz gizli kalır.

Ama Chrome gizli sekme son zamanlarda yeterince gizli değil. Bazı internet siteleri birisinin Chrome gizlilik modunda kendini ziyaret ettiğini anlayabiliyor. Bu durumda gizliliğinizin bir anlamı kalmıyor. Bu durum gizlilik kodunun mantığına tamamen aykırı bir durum.

76 güncellemesiyle giderilecek

Eğer siz de sık sık Chrome gizlilik modunu kullanıyorsanız biraz ara vermek isteyebilirsiniz. Google durumun farkında ve bir sonraki güncellemeyle Chrome tamamen gizli hale gelecek.