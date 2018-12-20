Android’de Aynı Uygulamayı Çift Kullanmak

Çoğu zaman telefonunuzda keşke bir WhatsApp, ya da bir Messenger, Facebook gibi uygulamalardan ayrıca bir tane daha kullanabilseydik diyor musunuz? Bunu size çoktan sundular. Bu yazıda sizlere uygulamaları çift kullanmayı göstereceğim. Bir çok Android cihazına olan bu özelliği Xiaomi Mi6 üzerinden anlatacağım.

Bu yöntem uygulamanın ikizini farklı bir alanda kopyalayarak orada farklı bir hesabınızı almanızı sağlar. Bunun için bazı Google uygulamalarının da otomatik olarak ikiz oluşturacağını unutmayalım.

Ayarlar kısmına girin burada çift uygulamalar, ikiz uygulama gibi telefondan telefona değişebilecek bir satır göreceksiniz. Buraya girin.

Bu kısımda aktif edebileceğiniz uygulamaları göreceksiniz. Burada ayrıca çift uygulamanın desteklediği uygulamaları göreceksiniz. Desteklenmeyen uygulamalar çiftlenemez.

Eğer Google ile gidilebilir bir hesapsa ve de ilk defa çift uygulamayı kullanıyorsanız Google Play hizmetleri uygulamaları için de çift uygulama isteğini göreceksiniz. Kabul edin.

Aktif ettiğiniz uygulamanın ikizi ana ekrana eklenecek ve aşağıda görüşünüz üzere üzerinde bir simge bulunacaktır.