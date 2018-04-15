iPhone Kulaklık Modunda Kalırsa Ne Yapmalısınız?

Çok nadirde olsa iPhone marka cihazınız kulaklık modunda kalabiliyor. Bu ya ömrünüz boyunca bir iki kere başınıza gelir ya da hiç gelmez. Peki gelirse ne yapmalısınız açıklıyoruz. İlk etapta kulaklık modunda kalmak ne demek? Şarkı dinlediniz veya başka bir amaç için iPhone cihazınıza kulaklık taktınız. Çıkarttığınız zaman bir sorun meydana gelme ihtimali var. Telefonun kulaklık modunda kalması. Bu hoparlörden ses çıkmamasına ayrıca arama geldiğinde de karşı tarafın sesini duymamanıza neden oluyor.

En basit yöntem tak çıkar yapın. Kulaklığınızı bir kaç kez takıp çıkartın. Bir ihtimal telefonun kulaklığın çıktığını anlama ihtimali var. Başka bir kulaklık deneyin. Başka bir kulaklığı tak çıkar yapın. Sorun kulaklık jakında mı bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunların hiç biri olmadıysa telefonunuzu kapatıp açın. Eğer bu yöntem işe yaramadıysa kulaklık girişinde sıkıntı olabilir. Kulaklık girişini temizleyin. Bunun için ince bir çubuktan yardım alın. Ucunu ince bir pamukla sarabilirsiniz. Servise gitmeden son çare telefonunuzu güncelleyin. Yazılımsal bir problem olabilir. Bu da işe yaramazsa eğer varsa eski sürüme geri dönün. Son çare olarak da servisinize danışın.

Bu yöntemler kulaklık modu sorununu çözecektir.