iOS 12’ye Dönmek Artık Mümkün Değil

Apple her zaman yaptığı gibi sürüm değiştirme işlemini telefonları için kapattı. Peki bu ne anlama geliyor. iOS 13 güncellemesini yaptınız mı? Artık çok geç.

iOS 12 güncellemesi artık imkansız

Bu güne kadar iOS 13’ü beğenmeyenler iOS 12’ye resmi ve kolay yoldan geri dönebiliyordu. Ama Apple artık eski ve yeni sürümlerin imzalarını kapattı. Yani artık eski sürümlere dönmek mümkün değil.

Bu imzalar kapatılmadan önce iTunes programı üzerinden hali hazırda imdirilmiş imzalı iOS sürümlerini kurmanız mümkündü. Lakin imzalar kapatıldığı zaman bu geçiş mümkün olmuyor. Apple bu dayatmaya daha stabil işletim sistemi için yapıyor.

Özetle bu tarihten itibaren iOS 12 ve daha önceki sürümlere dönmeniz mümkün değil. Resmi olarak bütün yollar kapalı. Yani iOS 13 güncellemesini yaptıysanız artık onunla devam edeceksiniz.

iOS 12, 13 ve 13.1.1 sürümlerinin imzaları kapatıldı yani yayınlanan iOS 13.1.2 sürümünden geri dönüş yok.