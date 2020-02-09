Samsung Telefonlarda Tek El Kullanım Modu Nasıl Aktif Edilir?

Daha iyi bir ekran deneyimi için bazı markalar ekran boyutunu büyütüyor. Video izlemek, oyun oynamak veya telefon üzerinden bazı dosyalarla çalışmak için bu iyi bir gelişme olsa da günlük kullanımda, mesaj yazarken menüler arasında gezerken telefonu tek elle kullanmak oldukça zor hale geliyor. Günümüzde telefonların boyutlar 6 inç civarında üretiliyor. Bu durumda kullanım biraz zorlaşabiliyor. Özellikle küçük elleri olan biri için. Neyse ki bazı markalar telefonlarına tek elle kullanım için bir özellik eklemiş durumda. Samsung cihazlarda tek el modunun nasıl açıldığına bir göz atalım.

Samsung telefonlarda tek el modu

Ayarları açın. Gelişmiş özelliklere gidin. Tek elle kullanım moduna dokunun. Aktif hale getirin. Kullanacağınız ekran tipini seçiniz. Haraket ya da Düğme arasından seçim yapın.

İşlem bu kadar. Bu tür özellikleri keşfetmek kullanıcı deneyimi açısından oldukça önemli. Tek el modu sayesinde telefonun ekranı ne kadar büyük olursa olsun siz ekranın etkileşim kısmını dilediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Özellikle klavye için çok etkili bir yöntemdir.