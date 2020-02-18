Gmail’de Yer Sorunu Nasıl Çözülür?

Gmail kullanıcıları mail atmak için kullanabileceği toplam depolama alanı 15gb olarak belirlenmiştir. Normalde e-posta için yeterli bir alan olmasına rağmen bir çok kişi alanın nasıl dolduğunu anlamaz. Peki sorun ne? Sadece mail kullanıyorsunuz ama alan nasıl doldu? İşte bütün çözümler.

Ortak depolama alank

Gmail, depolama alanı olarak Drive alanını kullanır. Yani mail, drive, Google Fotoğraflar hepsi bahsettiğimiz 15 GB alanı kullanır.

Mail atamıyor depolama alanı sorunu yaşıyorsanız yapmanız gerekenler şunlardır.

Drive kontrolü

Drive klasörünüzü açıp gereksiz herşeyi silin. Bu yöntem çok fazla depolama alanı sağlayacaktır. El depolama alanı almak bir çözüm olsa da para vermek istemeyen ikinci maddeye geçsin.

Google Photos kontrolü

Bildiğiniz gibi telefonunuzdan fotoğraflar ve videolar otomatik olarak Google Fotoğraflara yüklenir. Siz farketmeden yükleme yapılmış olabilir. Kontrol edin. Normalde Google Fotoğraflar sınırsız depolama alanı sunar. 15gb sınırdan kullanmaz ama bunun için yükleme koşulunu Orjinal değil de yüksek çözünürlük şeklinde ayarlamanız gerekiyor. Bu şekilde düzenlemenin yapın ve mümkünse fotoğrafları silin.

Son olarak mail kontrolü yapabilirsiniz. Mailde yüksek boyutlu ekler varsa bu mailleri silebilirsiniz.