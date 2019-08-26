Unity İle Birlikte Bütün Bileşenleri Otomatik Kurma

Unity 3D son sürümünde içerisinde bir çok bileşenle geliyor. Kendisi sadece bir işe yaramazken örneğin Microsoft Visual Stuido Unity için olmazsa olmazlardan ya da farklı bir kod yazma alternatifi olabilir. Bu durumda bir çok kişi Unity’yi kurduğunda bu bileşenlerin olmadığını farkediyor. Oysa bu bileşenler Unity ile aynı anda kurulmuş olmalıydı. Peki neden bileşenler yok.

Kurulumu özelleştirme

Bu bileşenleri programla birlikte kurmak için kurulumu özelleştirmeniz gerekiyor. Bunun için aşağıdaki adımları takip edip temiz bir kurulum yapmanız yeterli. Unutmayın, bu işlem kurulum süresini arttıracaktır çünkü dosya boyutu yükselecektir.

Unity Hub indirmek için buraya tıkla.

Bu programı kurun.

Giriş yapın.

Sol tarafta Install satırındayken sağ üst kısımdan Add butonuna tıklayın.

Burada size lazım olan herşey bulunuyor. Eğer oyununuz sadece Android tabanlı olacaksa Android’i seçin ya da hangi platform için çıktı alacaksanız onu seçin. Yine aynı yerde Microsoft Visual Studio programı seçili olarak geliyor. Öyle kalsın.

Tamam deyip indirme ve kuruluma başlayın. İlk önce Unity’yi daha sonra sizin eklediğiniz bileşenleri indirecek ve aynı anda kurmaya başlayacaktır. Unity’nin normal şartlar altında bu şekilde kurulması gerekiyor.