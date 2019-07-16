Youtube: Küçük Resimlerin Önemi Nedir?

Bir çok profesyonel Youtube yayıncısının videolarına baktığınız zaman videoyu açmadan önce görünen resmin yani küçük resim, ayrıca düzenlendiğini görürsünüz. Peki neden? Bunun önemi nedir ve neden küçük bir resim düzenlemelisiniz? Bu yazıda açıklıyoruz.

Küçük resimlerin önemi

Bir izleyici videoya girmeden önce ilk göreceği şey başlıkla birlikte videoya eklediğiniz küçük resimdir. Küçük resim ilgisini çekerse ve aradığı konuda video olduğunu düşünürse başlığa bakar ve videoya girer.

Basit bir deyişle küçük resimler izleyicinin ilgisini çeker.

Küçük resim ayrıca Google resim arama motorunda görülür ve Youtube videosuna bağlantı verir.

Basitçe küçük resim arama motorunda Youtube videonuza hit çekebilir.

Küçük resim oldukça önemli. Daha fazla izlenme ve ziyareçi çekmek için mutlaka uygun bir küçük resim düzenleyin. Peki nasıl küçük resimler oluşturmalısınız?

Küçük resim nasıl olmalı?

Tıklama tuzağı olmamalı. Konunuz resimden farklı olmamalı. Başlıkta aynı şekilde düşünülmeli.

Bir bakışta konuya gönderme yapmalı.

Videonun konusunu özetlemeli.

Örneğin bir oyun, oyunun ismi, oyunun logosu, oyun içinden bir görüntü, mümkünse özel bir an. Bu şekilde düzenlenen bir küçük resim ilgili kullanıcıyı çeker. İlgili kullanıcı görüntüleme ve izlenme demektir. Bununla birlikte potansiyel abonedir.

Youtube için kaliteli küçük resim oluşturmak için bu aramayı yapın.