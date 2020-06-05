Cep telefonu dünyasında devasa bir marka olan Huawei’nin alt markası olan Honor, üst düzey özellikleri ve bütçe dostu fiyatları ile kullanıcılar tarafından yoğun bir ilgi görüyor. Şahsen kendimin de Honor kullanıcısı olduğunu varsayarsak, kesinlikle önerebileceğim telefonların başında geliyor. Üst düzey kullanım rahatlığı, şık tasarım, güçlü özellikler, yüksek batarya gücü derken bir cep telefonundan beklenilen tüm detayları karşılayan Honor şirketinin yeni telefonu Honor 8S kısa bir süre önce tanıtıldı.

Cepleri Yakmayan Fiyat

Özellikleri açıklandıktan sonra kısa sürede mobil cihaz dünyasını takip edenlerden tam not alan Honor 8S fiyat ve performans oranına bakılınca oldukça başarılı durumda. Bütçeye uygun fiyatını şık bir tasarım ile ödüllendiren telefonun 2020 sürümü kısa süre içerisinde ülkemizde satışa sunulacak. Şu anda sadece İngiltere’de satışına başlanan telefonun fiyatı ise sadece 100 sterlin. Telefonun özelliklerine bakacak olursak;

Honor 8S Özellikleri

Telefonu incelerken teknik detaylardan önce tasarımını incelediğimizde karşımıza tek renk seçeneği (lacivert) ile sunulan bir cihaz görüyoruz. 5.71 inç HD ekran + IPS LCD yapılı bir ekran bulunuyor. Ekran ise 720 x 1520 piksel çözünürlüğe sahip. Telefonun ön ve arka olmak üzere iki kamerası bulunuyor. Ön kamerası 5 MP iken arka kamera 13 MP çözünürlüğe sahip. Honor 8S, 3GB RAM işlemciye sahip olup 64 GB depolama alanına sahip. Hafıza kartlarıyla 512 GB alana kadar yükseltilebiliyor. Telefonun batarya gücü ise 3.020 mAh gücünde.

Telefonun teknik özelliklerine baktığımız zaman fiyat performans anlamında oldukça tatmin edici özelliklerin var olduğunu görüyoruz. Tabii ki bir amiral gemisi değil ama bu fiyata alınabilecek en iyi Android cep telefonlarından biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Telefonun teknik özelliklerini maddeli şekilde sıralarsak;