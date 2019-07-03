Instagram Hesabım Kendi Kendime İşlem Yapıyor

Instagram hesaplarından şikayetçi olan bir çok insan bulunuyor. Bunun için size çözüm bulacağız. Bilinen en etkili çözümleri sunacağız. Sorun şu ki bazı Instagram hesapları kendi kendine beğenme yapıyor ya da birilerini takip ediyor hatta içerikleri koleksiyonuna kaydediyor. Bunun gibi sizin bilginizde olmayan işlemler yapıyor. Peki bunun sebebi ne?

Instagram hesabınız havuza dahil olmuş

Bu kendi kendine yapılan işlemler muhtemelen ortak hesap havuzuna girdiğiniz için oluyor. Instagram havuz nedir? Bir çok kişi hesabına takipçi veya beğenme kasmak için ücretsiz servislerden yararlanıyor. Bu servislere giriş yaptığınız Instagram hesabı tıpkı size gelen takipler gibi sizin de başkasını takip etmenizle sonuçlanıyor. Bunu sizden habersiz yapıyor çünkü havuz mantığı bu.

Nasıl çözülür?

Bu sorunun kısmen çözülmesi için 2 yöntem bulunuyor. Şifre ve güvenlik ayrıca izin verilen uygulamaları kaldırma.

İlk önce hesabınıza girip ayarlar kısmından izin verilen uygulamaları kontrol edin. Bu kısmı uygulamada bulamayabilirsiniz. Bu nedenle tarayıcıdan kontrol edin. Muhtemelen burada bir uygulama göremeyeceksiniz çünkü havuz sistemi bir API kullanarak sizi sisteme dahil etmez.

İkinci olarak iki faktörlü kimlik doğrulamasını aktif edin. Bu yöntemle sizin telefonunuz sahip olmayan kimse hesabınıza giremez.

Bununla birlikte şifrenizi de değiştirin. Bu yöntemle eğer havuzda şifreniz ele geçirildiyse diğerleri erişimi kaybedecektir. Ayrıca havuz sistemi hesabınıza giriş yapamayacaktır.

Bu yöntemlerle bir süre sonra beğenmelerin ya da diğer işlemlerin kesildiğini göreceksiniz.