Oppo Reno S Özellikleri ve Tahmini Fiyatı

Son zamanlarda ülkemizde de oldukça merak edilen markalar arasına girmeyi başaran Oppo, yeni cihazı üzerinde çalışmaya başladı. Oppe Reno S ismini vereceği söylenen bu cihazın bazı temel özellikleri internete sızdı. Son zamanlarda ülkemizde reklamları da oldukça ilgi gören şirketin yeni cihazı Oppo Reno S özelliklerine ve sızdırılan fiyata kısaca bir göz atalım zira yeni telefonunu Oppo marka almak isteyenler bu cihazı bekleyebilirler.

Oppo Reno S özellikleri

Sızdırılan en önemli özelliklerinden birisi olarak şarj teknolojisini söyleyebiliriz. İnanılmaz hızlı şarj edeceği söylenen teknoloji Oppo Reno Ace modelinde de kullanılmıştı. 65W Super VOOC 2.0 hızlı şarj teknolojisi kısa sürede oldukça büyük bataryayı şarj edebilme konusunda uzman.

Bir diğer bilgi ise Oppo Reno S modelinde arka kameranın 64MP çözünürlüğünde olacak olması. Son zamanlarda telefonların kamera konusuna oldukça önem verdiğini görüyoruz. Oppo bu konuda geri kalmak istemiyor. Arkada ayrıca 3 lü kamera kullanılacağı da tahmine dilen bilgiler arasında yer alıyor.

Amiral gemisi olacağı söylenen cihazın elbette bu açıdan son zamanların en iyi işlemcisi Snapdragon 855 Plus modelini kullanması çok yüksek ihtimal.

Oppo Reno S fiyatı

Hindistanda çıkan haberlere göre bu cihazın satış fiyatı 40000 Rupi olacak. Günümüzde bu para 550$ yapıyor. Elbette ülkemizde satılması durumunda fiyatta inanılmaz bir vergi olacak ve fiyat iki katına çıkacaktır. Oppo Reno S ile ilgili haberleri takip etmeye devam ediyoruz.