Bu yazımızda profesyonel kullanıcılar için özel olarak tasarlanan ROG Keris Wireless oyuncu mouse’u inceleyeceğiz.

İdeal bir oyuncu mouse ve çok keyifli bir oyun deneyimi, oyun oynamayı seven kişiler için çok büyük bir önem taşıyor. Gamer mouse olarak da adlandırılan oyuncu mouse’larını satın alırken göz önünde bulundurmanız gereken bazı özellikler var. Bu yazımızda ROG Keris Wireless oyuncu mouse’un bütün özelliklerine yer verdik.

Kablosuz olarak 2,4 GHz ve Bluetooth® LE, kablolu olarak da USB ile toplam üç farklı bağlantı moduna sahip. Petek biçimli iç yapısı sayesinde yalnızca 79 gram ağırlığındaki ROG Keris Wireless, hafiflik ile piyasada ön planda yer alıyor. E-spor profesyonellerinin görüşleri de alındığında, sağladığı rahat ve ergonomik kullanım sayesinde FPS oyunları için oldukça uygun görünüyor.

Tasarım ve teknik özelliklerini daha detaylı inceleyelim.

Tasarım Özellikleri

İlk bakıldığında fark edilen, her ele mükemmel uyum sağlayan özel kavisleri uzun oyun maratonları için gayet ideal.

Özel olarak ayarlanmış ROG Keris Wireless; 16.000 dpi sensörü, push-fit özel anahtar yuvaları, hareket kolaylığı sağlayan yuvarlatılmış kenarlı %100 PTFE omni mouse tabanı, akıcı kullanım için paracord kablosu ve AURA Sync RGB özel aydınlatması ile dikkat çekiyor.

Değiştirilebilir yan düğmeleri, farklı oyun stillerine uygun kişiselleştirme seçenekleri sunuyor. Mat kaplamaya sahip birinci sınıf PBT polimer sol ve sağ tuşları son derece dayanıklı. Ayrıca, hassas ayarları kolaylıkla yapabileceğiniz DPI On-The-Scroll özelliği de bulunuyor. Düğmesine basarak dört farklı DPI seviyesi arasından istediğinizi seçebilirsiniz.

Teknik Özellikleri

Özel push-fit anahtar yuvası, ittirerek sabitleme imkanı veriyor. Böylece yeni anahtar takmayı çok kolay hale getiriyor. Siz de çalıştırma gücünü ve tepkiyi kendi tercihinize göre ayarlamış oluyorsunuz. Eskiyen ya da aşınan anahtarları değiştirerek ürünün ömrünü uzatabiliyorsunuz.

400 ips optik sensör ve 1000 Hz sorgu oranı sunan bu mouse, oyun sırasında saldırıya uğradığınız zaman rakiplerinize fark atmanıza yardımcı oluyor.

Armoury Crate yazılımı, mouse kullanımında kolay ve kullanışlılık sunmak için özel olarak yapılandırma sağlıyor.

ROG Keris Wireless, 70 milyon tıklamaya kadar dayanıklı. Kullanılan altın kaplama elektronik birleştirme noktaları, kullanım ömrünü arttırırken aynı zamanda dayanıklılık da sağlıyor.

ROG Keris Wireless, sıkı bir üretim sürecinden geçerek size ulaşıyor. Üretim standartlarına göre, her bir anahtar tek tek inceleniyor. Sağ ve sol anahtarlar arasındaki tıklama gücü farkını +/- 5 gram aralığında ayarlayarak tutarlı bir tıklama hissi oluşturuluyor.

2,4 GHz modunda yapılan pil ömrü testi sonuçlarına göre, 78 saate kadar ya da RGB aydınlatma ile 56 saate kadar kablosuz oyun deneyimi sunuyor. Ayrıca USB Type-C hızlı şarj özelliği ile 15 dakikalık şarj ettiğinizde 12 saate kadar oyun oynayabiliyorsunuz.

Dilerseniz özelliklerine bir de özet olarak bakalım:

Mouse Tipi: Gaming

Gaming Boyutlar: 118 x 62 x 39 mm

118 x 62 x 39 mm Ağırlık: 79 g

79 g Bağlantı: USB 2.0, Bluetooth, RF 2.4GHz

USB 2.0, Bluetooth, RF 2.4GHz İşletim Sistemi: Windows 10

Windows 10 Yazılım: Armoury Crate

Armoury Crate Sensör: PAW3335

PAW3335 Çözünürlük: 16000 DPI

16000 DPI Maks. Hız: 400 IPS

400 IPS Maks. İvmelenme: 40 G

40 G USB Sorgu Hızı: 1000 Hz

1000 Hz RF 2.4G Rapor Hızı: 1000 Hz

1000 Hz Sol/Sağ Anahtar Tipi: ROG 70M Micro Switch

ROG 70M Micro Switch Tuş Sayısı: 7 Programlanabilir Tuş

7 Programlanabilir Tuş AURA Sync: Var

Var Pil Tipi: 500mAh

500mAh Pil Ömrü: Aydınlatma olmadan 78 saat, varsayılan aydınlatma ile 52 saat

Aydınlatma olmadan 78 saat, varsayılan aydınlatma ile 52 saat Şekil: Sağ el

Sağ el Tutma Tarzı: Pençe tutuş, Parmak ucu tutuş

Pençe tutuş, Parmak ucu tutuş Oyun Tipi: FPS

FPS Kablo: 2.0 m Type-C ROG Paracord

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

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Yeni bir ürün incelemesinde görüşmek üzere.