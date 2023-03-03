Yaş Hesaplaması Nasıl Yapılır? Yaş Hesaplama Motoru [2023]

Yaşından gün alma, yaşını doldurma gibi konular birbirine sık sık karıştırılırken 18 yaş hesaplaması, emeklilik yaş hesaplama gibi konular da genellikle yanlış hesaplanıyor. Sitemizde yer verdiğimiz yaş hesaplama aracını kullanarak yaşınızı gün, ay, yıl, saat, dakika gibi metriklerde görebilir, kaç yaşından gün aldım, kaç yaşını doldurdum, hangi gün doğdum sorularınıza yanıt alabilir ve yaş hesaplaması ile ilgili daha birçok konuda bilgiye sahip olabilirsiniz. Yaş hesaplama motorundan bağımsız olarak yaşla ilgili hesaplamaların mantığını ve yaş hesaplama örneklerini içeriğimizin devamında bulabilirsiniz.

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Kolay yaş hesaplama motoru

Yaş hesap motoru aracılığıyla doğum tarihinizi gün, ay ve yıl olarak girip tüm yaş bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Sistem size yaş hesaplaması ile ilgili kaç yaşını doldurdum, kaç yaşından gün aldım, doğum günüm ne zaman, yaşadığım gün sayısı gibi tüm merak ettiğiniz verileri sunacaktır.

Yaş hesaplaması nasıl yapılır?

Yaş veya doğum günü hesaplama için şu anki tarihten doğduğunuz zamanı çıkarmalısınız. Yalnızca yıl hesabı yapmak yaş hesaplamasının hatalı olmasına neden olabilir. Yaş hesabı nasıl yapılır maddeler halinde bakacak olursak;

1 Ocak 2022 tarihinde doğan bir kişi 31 Aralık 2022 tarihine kadar 0 yaşındadır.

1 Ocak 2022 tarihinde doğan kişi 1 Ocak 2022 tarihinde, aradan 365 gün yani 1 yılın geçmesiyle 1 yaşına basmış demektir.

Aynı kişi 2 Ocak 2022 tarihinde yaşı sorulduğunda yine 1 yaşındayım cevabını verir. Kişi bu tarihte 2 yaşından 1 gün almıştır. Yani 1 yaşını doldurmuş, ikinci yaşı için 1 gün süre geçmiştir.

Yine aynı kişi 1 Ocak 2040 tarihinde 18 yaşına basmış, 2 Ocak 2040 tarihinde de 19 yaşından 1 gün almış demektir.

Basit yaş hesaplama yöntemi

Basit yaş hesaplama için size yukarıda yer alan yaş hesaplama robotunu tavsiye ediyoruz. Onun haricinde yaş hesaplamanın mantığı bugünün tarihinden doğduğunuz günün tarihinizi çıkarılarak hesaplanır. Bu hesaplamada yılın yanı sıra ay ve günün de hesaplanması gerekir. Örnek olarak;

1 Ocak 1990 yılında doğan bir kişi 1 Ocak 2022 tarihinde 33 yaşına basmış olacaktır.

Aynı kişi 1 Şubat 2022 yaşında 33 yaşını doldurmuş ve 34 yaşından 31 gün almış demektir.

Yaşından gün almak ne demektir?

Yaşla ilgili hesaplamalarda 18 yaşından gün almak ne demektir, 30 yaşından gün almak ne demektir gibi sorular sıkça soruluyor. Yaşından gün almak kavramı doldurduğunuz yaştan 1 fazlasını ve aradaki gün sayısını ifade eder. Örneğin; 1 Ocak 2000 tarihinde doğduysanız 20 Ocak 2022 tarihinde 30 yaşınızdasınızdır. 30 yaşınıza gireli de 20 gün olmuştur. Dolayısıyla 31 yaşından 20 gün almış olursunuz.

Yaşını doldurmak ne demektir?

Genellikle işe alım ilanlarında rastladığımız yaşını doldurmak ya da yaşını doldurmamak ne demektir bakalım. Bugünün tarihi ile doğduğunuz gün arasındaki fark sizin doldurduğunuz yaşı ifade eder. Örnek olarak 1 Ocak 2000 tarihinde doğan 1 kişi 1 Ocak 2022 tarihinde 23 yaşını doldurmuş olacaktır. 30 yaşını doldurmamış olmak ne demek bakıldığınızda belirtilen tarihte 30 yaşına girmemiş olmalısınız.

Ehliyet yaşı nasıl hesaplanır?

Ülkemizde sürücü belgesi almak ile ilgili düzenlenen mevzuat, ehliyet almak isteyen kişinin 18 yaşını doldurması üzerinedir. Ehliyet yaş hesaplaması yapılırken de 18 yaşının doldurup doldurulmadığına bakılır. Ehliyet yaş hesabı örneği verecek olursak 1 Ocak 2005 tarihinde doğan bir kişi 1 Ocak 2022 tarihinde 18 yaşını dolduracağı için bu tarih itibari ile sürücü belgesi için başvuruda bulunabilir.

Askerlik yaşı nasıl hesaplanır?

1111 sayılı Askerlik kanununun 2. maddesi gereğince bir erkeğin askerlik yaşı 20’dir. Kişi 20 yaşına bastığında askerlik yaşı gelmiş olur. Askerlik yaşı hesaplaması için bir örnek verecek olursak; 1 Ocak 2003 tarihinde doğan kişi, 1 Ocak 2022 tarihinde 20 yaşına basacaktır. Dolayısıyla bu kişi 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle askere alınabilir.

Yaş hesaplama örnekleri

Hızlı yaş hesaplama için sayfada yer alan yaş hesaplama formu size yardımcı olacaktır. Askerlik, yaş doldurma, yaşından gün alma ile ilgili bazı yaş hesaplaması örnekleri şu şekilde;

1 Ocak 2000 tarihinde doğan bir kişi için yaş hesaplaması örneği;