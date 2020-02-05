Xiaomi Mi 10 Ne Zaman Çıkıyor? Satılır Mı?

Xiaomi Mi 10’un tanıtım tarihi resmi olarak ortaya çıktı. Uzun süredir adından söz edilen ve çeşitli sızıntılarla bir kaç özelliğini bildiğimiz telefon Xiaomi Mi 10 piyasayı sallamaya geliyor. Hakkında bilgi vermeye değer olan telefon en iyilerin tepesine oynayacak. Peki bu cihaz ne zaman çıkacak? Ülkemizde satılır mı?

Xiaomi Mi 10 çıkış tarihi

Xiaomi, Mi 10 için çıkış tarihi olarak gerçekten önemli bir tarihi seçmiş. Telefon şu an seri olarak satışa hazır. 13 Şubat 2020 tarihinde tanıtılacak olan cihaz ertesi gününde yani sevgililer günü 14 Şubat 2020’de satışa sunulacak. Bu tarihi yöneticilerden birinin özel olarak yönettiği mağazasında çekilen bir videodan öğrendik. Yani açıklamanın resmi olduğunu söylemek lazım. Gelin özelliklere bir bakalım;

Xiaomi Mi 10 teknik özellikleri

2 farklı cihaz olarak çıkacak modellerde FHD+, 90HZ yenileme hızlı ekran, hiperboloid ekran yer alacak. Bunun yanında Snapdragon 865 kullanıp piyasaya çıkan ilk cihaz olacak. LPDDR5 ve UFS 3.0 flash dahili bellek cihaza entegre edilmiş ve cihazı oldukça hızlandıracak. Cihazın 66W hızlı şarj desteğine sahip olduğunu söyleyelim.

Xiaomi Mi 10 fiyatı

Fiyat konusunda net bir şey söylenmiyor. Cihazların 3500 ile 4500 Yuan arasında satışa sunulması bekleniyor. Yani Çin’de 3400 ile 4400 ₺ arasında değişecek. Ülkemizde bu fiyatın eğer satılırsa 5000₺ civarında olması bekleniyor.

Peki cihaz ülkemizde satılır mı? Ülkemize gelir mi? Bildiğiniz gibi Çin’de yaşanan bir virüs herkesi tehdit ediyor. Bu nedenle Çin’den ürün getirilemiyor ya da buna izin verilmiyor. Ayrıca cihazlara virüs bulaşma tehlikesi olduğu da biliniyor.