Mobil Chrome İçin Sayfada Bul Seçeneği

Chrome’un mobil sürümünde harika özellikler bulunuyor. Bunlardan biri de sayfada bul özelliği. Peki nedir bu sayfada bul özelliği ve ne işe yarar? Kullanıcı deneyimini iyileştirmek için kullanılan bu özellik sayesinde bakın nasıl hızlı bir internet deneyimi yaşayacaksınız.

Mobil Chrome için sayfada bul

Bilgisayarlarda sıklıkla kullandığımız bir özellik olan ctrl+f özelliği mobil Chrome’da sayfada bul olarak adlandırılmış. Telefonda ctrl+f yapmamız mümkün değil. Bu nedenle sayfada bul seçeneği geliştirilmiş.

Chrome’u telefonunuzdan açın. İnternet sitesindeyken sağ üst köşede 3 nokta simgesine tıklayın. Açılan küçük sayfada sayfada bul satırını göreceksiniz. Tıkladığınız zaman üst kısımda küçük bir arama butonu ve yanında oklar görünür. Bu arama butonuna aramak istediğiniz kelimeyi yazın. Daha sonra oklarla bulunan kelimeler arasında geçiş yapın ve tam aradığınızı bulun.

Bu özellik belli bir makale içindeki belirli bir kelimeyi bulmaya yarar. Örneğin okuduğunuz bir makalede sizin adınız geçiyor ama bütün makaleyi okuyarak bulmak istemiyorsunuz. O halde doğrudan adınızı yazıp sadece o kelimeleri ön plana çıkarın. Bu kadar basit.