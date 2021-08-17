VPS, VDS’ten Farklı mı?



Hosting sağlayıcılarının farklı yapılandırma ve adlandırmaları nedeniyle bazen eş anlamlı kullanılsa da VPS ve VDS sanallaştırma teknolojisine dayanan ve farklı kullanım amaçlarına cevap veren iki ayrı hosting çözümüdür.

VPS ve VDS’i karşılaştırmadan önce, sanal sunucuların yapısını daha iyi anlamak adına sanallaştırmayla ilgili bazı noktalara değinmek önemlidir.

Sanallaştırmada hipervizör denen yazılım sayesinde depolama, işlemci ve bellek gibi donanım öğeleri yani fiziksel sunucudaki kaynaklar tahsis edilir. Böylece ana sunucudan soyutlanmış bir katmanda sunucuyu taklit eden çok sayıda sanal makine (VM) oluşturulur.

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VM’ler, fiziksel sunucunun temel donanımının yalnızca bir bölümünde, bağımsız bir sunucu gibi davranır. Bu, kaynakların daha verimli kullanılmasının yanı sıra işletmelerin BT altyapılarının daha uygun maliyetlerle sürdürülmesini sağlar.

Sanallaştırma yardımıyla, aynı sunucuda birden fazla sanal makine çalıştırabilmek bir sunucu tarafından tüketilen enerji maliyetiyle birden fazla işletim sistemini çalıştırabileceğiniz anlamına gelir. Birden çok işletim sistemini tek bir sunucu sisteminde paralel olarak çalıştırabilmek şirketlerin daha az fiziksel sunucuya ihtiyaç duymalarına olanak tanır, daha az elektrik ve daha az soğutma ihtiyacı anlamına da gelir ve karbon ayak izinin azaltılmasına katkıda bulunur.

Sanallaştırılmış sistemler, şirketlerin sunucu gruplarını yeniden kullanılabilir havuzlar halinde yapılandırmasına olanak tanımalarıyla ve değişen taleplere hızlı ve kolay bir şekilde yanıt verme esnekliğiyle ünlüdür.

Ayrıca sanal sunucular şirket içi veya hibrit ortamlar arasında aktarım sırasında herhangi bir veri kaybetmeden kolaylıkla geçiş yapmanızı sağlar. Çünkü tüm sanal makineler, ana sunucunun sabit diskinde dosya biçiminde saklanır. Bu nedenle, gerçek zamanlı olarak kolaylıkla yedeklenebilir, taşınabilir veya klonlanabilirler.

Çoğunlukla web barındırma için kullanılsa da sanal sunucularla yapılabilecekler neredeyse sonsuzdur. VoIP (IP üzerinden ses) sunucusu, oyun sunucusu, yedekleme sunucusu, uygulama geliştirme ve test gibi farklı kullanım alanları da söz konusudur.

Sanal sunucuların bir diğer önemli avantajı da root erişimi sunmalarıdır. Root erişimi, uygulamaları yükleme ve ortamda değişiklik yapma konusunda kolaylıklar sağlar, bunlar için hosting sağlayıcısıyla iletişime geçmeye gerek kalmaz. Ancak sanal sunucularda kullanıcılar, sunucu ortamı üzerinde dedicated sunucuda olduğu gibi tam kontrole sahip değildir.

Ayrıca sanal sunucular özelleştirme ve yapılandırma olanakları ile de önde gelen hosting çözümleridir. Ancak teknik deneyimi çok az olan kullanıcıların yapılandırmalar konusunda desteğe ihtiyacı olabilir.

Sanal sunucuların (VPS, VDS), yukarıda da belirttiğimiz gibi farklı uygulamalar nedeniyle adlandırmalarında zaman zaman karışıklık yaşanabilmektedir.

VPS (Virtual Private Server), Sanal Özel Sunucu anlamına gelir. Çok kiracılı bir barındırma türü olan VPS, sanal duvarlarla ayrılmış bölümlerde kullanıcıların kendi yazılımlarını ve işletim sistemlerini barındırmalarını sağlar. Donanım bileşenlerinin birden çok VPS arasında paylaşılması, bazı durumlarda gecikmelere neden olabilir. Bu, bir VPS’in diğeri üzerinde etkisi olabileceği anlamına gelir.

VDS, (Virtual Dedicated Server), VPS’in üst versiyonu olarak tanımlanabilir. VDS’te; CPU tahsisi, disk alanı, bellek ve bant genişliği kişiye özel ve garantilidir, kaynaklar sunucu üzerindeki diğer kiracılarla paylaşılmaz. VDS ortamları VPS’ten daha yalıtılmıştır, böylece kötü amaçlı yazılımlardan veya aynı sunucu üzerinde çalışan güvenliği ihlal edilmiş VM’lerden gelen tehditlerden korunur. Doğrudan veri alışverişi ve karşılıklı etkilenme önlenir.

Her VDS kullanıcısının kendi tahsis edilmiş donanım kaynaklarının olması, bilgi işlem gücünün gerçek zamanlı hassas uygulamaları mükemmel şekilde desteklemesinde etkilidir.

VDS’te; sunucudaki kullanıcılardan biri aniden yüksek trafik almaya başladığında veya bir siber saldırıya uğradığında, bu durum fiziksel sunucuya yerleştirilen diğer web sitelerini etkilemez. VDS’in dedicated sunucu denen özel fiziksel sunuculara benzetilmesi bu özelliğinin yanı sıra sunduğu yüksek güvenlik ve performans özelliklerinden kaynaklanır. VDS, VPS’e kıyasla pahalıdır ve yüksek işlevsellik sunar.

Özetle, VPS ve VDS’in çok sayıda avantajla bilişim alt yapılarında önemli roller üstlendiği, VDS’in dedicated sunuculara benzeyen özellikleriyle VPS’ten daha üstün olmasına rağmen, her iki sanal sunucu türünün de ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize göre en verimli koşullarda kullanılabileceğini söylemek mümkündür.