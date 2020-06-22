Kendine özel tasarımı, işletim sistemi ve yapısı ile bir marka konumuna yükselen iPhone cihazları çok sık kullanılmaktadır. Tabii her özelliği kendine has olunca şarj konusunda da gerekli ekipmanlar yoksa şarj etme problemi yaşanabilmekte. Örneğin Android işletim sistemli bir telefona sahipseniz farklı markanın şarj cihazları ile telefonunuzu şarj edebilirken iPhone için böyle bir durum mevcut değil. Bu problem bir yana şarj ederken bile daha hızlı şarj etmek isteyebilirsiniz. Bu yazımızda telefonunuzu şarj ederken kullanacağınız yöntemlerle daha hızlı şarj etmek için neler yapmanız gerektiğini daha iyi anlayacaksınız.

Pahalı Olsa da USB-C Kullanın

iPhone telefonlarda daha hızlı şarj etmek için önerilen yöntemlerin başında USB-C kablosu kullanmak ilk sırada yer alıyor. Yeni nesil şarj teknolojisi olarak geçen bu kabloyu aldığınızda ülkemiz için bahsedersek güzel bir fiyat ödemek durumunda kalsak bile uzun ömürlü oluşu, hızlı şarj oluşu ile hayat kurtarıcı olabiliyor.

Şarj Esnasında Özellikleri Kapatın

Telefonunuzu şarj aletine taktığınız zaman kullanıma biraz ara vermek hem telefonunun hızlı şarj olmasına hem de sağlığınıza iyi gelecektir. Bu süreci daha da hızlandırabilmek adına uçak moduna almak ya da telefonu komple kapatmak bataryanın daha erken dolması için tercih edilebilir bir seçenektir.

Kablolu Şarj Aletlerini Kullanın

Yeni nesil iPhone cihazlarında teknolojinin gelişimine bağlı olarak kablosuz şarj özelliği bulunuyor. Özellikle şarj aletiniz yoksa ya da kablolarla uğraşmak istemiyorsanız harika bir seçenek olsa da teknolojide somut bir bağlantı ile yapılan aktarımlar sanal aktarımlardan daha hızlı gerçekleşir. Kablosuz şarj ile yapılan işlemlerde süre çok daha fazla uzamaktadır.

Daha Hızlı Şarj Etmek için Kılıf Varsa Çıkarın

Şüphesiz önerilen yöntemler arasında en ilginç geleni bu olacaktır. Eğer cep telefonunuzu korumak için kılıf kullanıyorsanız şarj esnasında bu kılıfı çıkartın. Çünkü bu cihazlar ısıya göre şarj süresinde oldukça etkili. Eğer ideal ısıyı yakalayamazsa şarj süresi uzuyor. Şarj işlemi elektronik aktarım olduğu için cihazın ısınmasına yol açıyor. Kılıfta olunca hapsolan ısı cihazın daha fazla ısınmasına ve şarj süresinde daha fazla beklemeye yol açıyor. Bu nedenle kılıfı çıkartın.