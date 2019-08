Pubg Xbox ve PS Arasında Çapraz Platform Desteği Kazanacak

Dünyanın en popüler oyunlarından birisi olan Pubg, her platformdan oynanabilen bir oyun. Şöyle ki PC, PS4, Xbox One ve Mobilde oynanabilen Pubg, hatta PC ve mobil platformlar için birde lite sürümlere sahip. Bu oyun şimdi ortalığı daha da kızıştıracak bir güncelleme üzerinde çalışıyor. Xbox One ve PS4 arasında çapraz platform desteği geliyor.

Çapraz platform desteği nedir?

İki farklı cihazın muhtemelen iki farklı sunucusu oluyor. Bu sunucuların bir birleriyle etkileşime çapraz platform deniyor. Normalde iki farklı sunucu oyuncularının aynı yerde bulunması mümkün değil ama çapraz platform sayesinde oyuncular aynı sunucuya girebiliyor.

Pubg çapraz platform

Eylül ayında test sunucusuna gelecek güncelleme Xbox ve PS oyuncularının birbirleriyle savaşabilmesini sağlayacak. Yani bir oyuna girdiğiniz zaman o oyunda 100 kişinin arasında hem PS oyuncuları hem de Xbox One oyuncuları bulunabilecek. Bu sayede bekleme süreleri inanılmaz oranda azalabilecek.

Bu tür oyunlarda klavye fare ikilisinin avantajı konuşulurken konsolların PC ile çapraz platforma girmesi imkansız görünüyor. Yine de yeni gelişmeleri bekliyoruz.