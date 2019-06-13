Instagram Size Hangi Reklamları Gösteriyor?

Şirketlerin ilgi alanlarına göre reklam gösterdiğini biliyor muydunuz? Instagram’da bunlardan birisi. 1 milyar kullanıcı oldukça büyük bir gelir kaynağı. Elbette bunu arttırmanın yöntemleri var. Bir kişiye ilgili olduğu bir reklamı göstermek. Peki 1 milyar kullanıcının içinden ayrı ayrı ilgi alanlarını nasıl biliyor dersiniz?

Sizi takip ediyorlar

Başlık yanlış değil, resmen sizi gözlüyorlar. Örneğin Instagram ilgi alanlarınızı bilmek için takip ettiğiniz hesapları kayıt altına alıyor. Bununla birlikte bu güne kadar hiç alakanız olmadığı hale son zamanlarda sık sık girdiğiniz hesapları ya da sürekli ziyaret ettiğiniz hashtagleri bir bir depoluyor.

Bir internet sitesi çerezler yardımıyla alışveriş alışkanlıklarınızı bir bir kopyalıyor. Ya da girdiğiniz internet siteleri biliniyor. Bu sayede reklamlarınız şirketler tarafından özelleştiriliyor ve bütün sitelerde ve Instagram’da ona göre reklamlar görüyorsunuz.

Instagram’da gördüğüm reklamlar hangileri?

Bunu bilmenizin bir yolu var. Ayarlar > Güvenlik > Verilerine Eriş > Reklam İlgi Alanları yolunu takip ederseniz size gösterilecek reklamlarla ilgili anahtar kelime süzlüğünüzü bulabilirsiniz. Buradaki bilgiler sizin Instagram kullanım alışkanlığınıza göre derleniyor. Ya da hesabınız Facebook ile bağlıysa Facebook üzerinden de veriler gelebiliyor.