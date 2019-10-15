Apple-iOS Teknoloji Haberleri

iPhonelara Whatsapp Güncellemesi Geldi

1 saat önce
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Yazar Tarık
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iPhone kullanıcıları için daha önce testleri yapılan özellikler geldi. Yeni güncellemede Whatsapp kullanımını hızlandıracak ve kullanıcı deneyimini arttıracak güncelleştirmeler bulunuyor. Bu güncelleştirmeleri aşağıda listeliyoruz.

Whatsapp’ın iOS için yeni sürümünde ne gibi yenilikler var?

Yeni gelen güncelleme Whatsapp kullanıcılarına şu özellikleri sunuyor;

  1. Bildirim çubuğunda sesli mesajları oynatma özelliği. Bu özellik sayesinde sesli mesaj aldığınızda Whatsapp’ı açmadan bildirim çubuğu üzerinde mesajı dinlemeniz mümkün olacak.
  2. Whatsapp kamerasında yazı tipi düzenleme özelliği. Bu özellik Whatsapp kamerasıyla alınan fotoğrafa yazı yazacağınız zaman farklı yazı tiplerini kullanabilme imkanı sağlıyor. Bunu kamera arayüzünde T harfine tıklayarak yapabilirsiniz.
  3. Medya düzenleme özelliği. Bu özellikle birlikte Whatsapp’tan gelen medyaları uygulama içinde hızlıca düzenleyebilir ve geri gönderebilirsiniz.
  4. Memoji özelliği. iPhonelara özel memojileri artık Whatsapp’ta da basit bir şekilde kullanabilirsiniz. Memojiler Whatsapp emoji klavyesinden gönderilebiliyor.
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Bu özellikleri kullanmak için iOS 13 üzerinden Whatsapp’ınızı güncellemeniz gerekiyor.

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