Klavyede Büyük Eşittir İşareti Nasıl Yapılır? [≥] – Windows ve Mac

Büyük eşittir işareti ( ≥ ), bir sayının başka bir sayıdan büyük ya da o sayıya eşit olduğunu belirten Matematik terimidir. Matematik testlerinde X ≥ 100 benzeri ifadeler görebilirsiniz. Bu ifade X sayısının 100’den büyük olduğunu ya da 100’e eşit olduğunu belirtir. İçeriğimizde Windows ve Mac işletim sistemlerinde klavyede büyük eşittir işareti nasıl yapılır detaylı olarak açıkladık.

Metrekare işaretinin yazımı için Klavyede ( M² ) Metrekare İşareti Nasıl Yapılır? başlıklı rehberimizi de inceleyebilirsiniz.

Klavyede büyük eşittir işareti nasıl yapılır?

Büyük eşittir işareti Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda karakter eşlem tablosu kullanılarak, Mac bilgisayarlarda ise klavyede yer alan 2 tuşa birlikte basarak; yani tuş kombinasyonu ile yapılır. İşte büyük eşittir simgesi nasıl yapılır rehberi;

Büyük eşittir işareti nasıl yapılır? – Windows

Windows işletim sisteminde büyük eşittir simgesi yazmak için klavyede herhangi bir tuş ya da kısayol bulunmamakta olup bu işlem için karakter eşlem tablosu kullanılmamaktadır. İnternet sayfasında, not defterinde ve Word’te büyük eşittir işareti yazmak için aşağıdaki adımları takip edin;

1. Bilgisayarınızdan Windows ve R tuşlarına aynı anda basarak Çalıştır penceresini açın.

2. Açılan ekrandaki kutucuğa charmap yazın ve Tamam butonuna tıklayın.

3. Karşınıza karakter eşlem tablosu çıkacaktır. Bu tabloda aranılan simgeyi hızlı bir şekilde bulabilmek için Unicode kullanılmaktadır. Büyük eşittir simgesinin Unicode karşılığı U+2265 ‘tir. Ekranın sağ alt kısmında yer alan Unicode’a git kısmına 2265 yazdığınızda tablonun ilk sırasında görünecektir.

4. Tablonun altında yer alan Kopyalanan karakterler kısmından önce Seç butonuna ardından da Kopyala butonuna tıklayın. Böylece büyük eşittir işareti kopyalama işlemi tamamlanmış olur. Kopyaladığınız işareti dilediğiniz sayfa ya da dosyaya yapıştırabilirsiniz.

Büyük eşittir işareti nasıl yapılır? – Mac

Apple’a ait Mac bilgisayarlarda birçok sembol klavyede yer alan tuşların birlikte kullanılmasıyla yazılır. Mac’te büyük eşittir işareti yazmak için klavyede bulunan Option butonu ile birlikte Ç tuşuna basın. Sembol direkt olarak ekranınıza çıkacaktır.