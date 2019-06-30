Instagram’da Hikayeye Bağlantı Nasıl Verilir?

Instagram’ın harika bir özelliği var ama çoğunuz bunu bilmiyorsunuz? Çünkü bu özelliği herkes alamıyor. Instagram’ın hikayelere bağlantı verme özelliği hikayenizi izleyen kişinin yukarı kaydırarak verdiğiniz bağlantıya gidebilmesini sağlıyor. Bu özellikle Instagram üzerinden satış yapanların işine yarıyor. Bu özellik herkese verilmiyor. Yukarı kaydır özelliğini almak için gerekli şartları listeledik.

Instagram yukarı kaydır özelliği nasıl alınır?

Hesabınızın 10000+ takipçiye sahip olması gerekiyor.

Hesabınızın etkileşimi yüksek olması gerekiyor.

Hesabınızın işletme hesabı olması gerekiyor.

Bu özellikleri edindiniz mi? O halde hikayeler kısmını kontrol edin. Hikaye paylaşımı alanında bir bağlantı simgesi göreceksiniz.

Instagram bağlantı nasıl paylaşılır?

Vereceğiniz bağlantıyı kopyalayın.

Hikayelerinize gelin. Paylaşımınızı hazırlayın.

Sol üst kısımda yer alan bağlantı simgesine tıklayın.

Kopyaladığınız bağlantıyı yapıştırın.

Bu aşamadan sonra hikayeyi görüntüleyip yukarı kaydıranlar verdiğiniz bağlantıya götürülecektir.

Eğer bütün kriterleri karşılıyor ama bu özelliğe hala sahip değilseniz Instagram’a konuyla ilgili yazın ve özelliği aktif etmelerini isteyin.